У МЗС України прокоментували російську ідею "реабілітації" пакту Молотова–Ріббентропа

16:01 22.06.2020   Украина

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що ідея російських законотворців скасувати засудження пакту Молотова–Ріббентропа, виглядає "дивно, якщо не трагікомічно", і прогнозують бурхливу реакцію українського суспільства, якщо вона буде реалізована.

Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.

"Наразі невідомо, як ця ідея буде реалізовуватися у Держдумі РФ, але якщо вона стане доконаним фактом, думаю, реакція буде дуже бурхливою, і не тільки від МЗС, а й від суспільства, Українського інституту національної пам’яті, від наших політиків", - сказав дипломат.

Він зауважив, що ідея скасувати засудження пакту Молотова–Ріббентропа, який фактично дав "зелене світло" Другій світовій війні, виглядає "дивно, якщо не трагікомічно".

У цьому контексті Боднар нагадав, що в Росії вже змінили дату закінчення Другої світової війни; попри розпал пандемії вперто намагаються провести парад, хоча 9 травня давно позаду; знову запускають "стару радянську пісню", що Радянський Союз оборонявся, а не нападав, хоча об’єктивно доведено протилежне.

"Росіяни заявляють, що ревізією історії займається Захід. Але ж вони самі раніше оприлюднили всі докази агресивної політики Радянського Союзу! Домовленість Сталіна і Гітлера про поділ Польщі і сфер впливу підтверджують архівні матеріали. Це була така real politic, яка базувалася на імперських амбіціях кожного з цих тиранів. А тепер у путінській Росії усе це відбілюють і звинувачують у розв’язуванні Другої світової війни всіх інших, але тільки не Сталіна", - констатував заступник міністра.

Як відомо, 24 грудня 1989 року З'їзд народних депутатів СРСР ухвалив постанову "Про політичну і правову оцінку радянсько-німецького договору про ненапад", якою засудив факт підписання "секретного додаткового протоколу" від 23 серпня 1939 року та інших секретних домовленостей із Німеччиною. Наприкінці травня 2020 року депутат Держдуми РФ Олексій Журавльов вніс на розгляд нижньої палати парламенту законопроєкт, яким запропонував скасувати постанову З'їзду народних депутатів СРСР. 9 червня комітет Думи із міжнародних справ схвалив проєкт закону і передав його на подальший розгляд.



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