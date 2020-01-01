Україна поки не планує відновлювати транспортне сполучення з Росією – МЗС
|15:44 22.06.2020
|Украина
Україна наразі не планує відновлювати транспортне сполучення з Російською Федерацією, яке було припинене у зв’язку з пандемією коронавірусу, з огляду на високі показники захворюваності в Росії.
Про це в інтерв’ю Укрінформу заявив заступник міністра закордонних справ України Василь Боднар.
"Хоча урядом було прийнято рішення про поступове відкриття кордонів України, питання про відновлення сполучення з Росією – а мова іде про залізничне сполучення, оскільки авіа припинено ще з 2014 року, - поки що на порядку денному не стоїть", - сказав дипломат.
Він зазначив, що Росія наразі перебуває на піку захворюваності і є третьою країною у світі за кількістю хворих.
"Це просто небезпечно повноцінно відновлювати сполучення і ставити під загрозу епідситуацію в Україні, оскільки і нас цифри зростають", - констатував заступник міністра.
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