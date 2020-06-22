Дипломаты Украины, ЕС и Нидерландов прибыли на суд по «ялтинскому делу Хизб ут-Тахрир»

15:01 22.06.2020   Крым

Cегодня в Апелляционном военном суде городского округа Власиха Московской области проходит рассмотрение апелляционных жалоб защитников на приговор Южного окружного военного суда фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир».

На судебный процесс в качестве слушателей и мониторов прибыли дипломаты из представительства Европейского Союза, представительства Королевства Нидерландов и посольства Украины в Российской Федерации. Об этом сообщил адвокат Эмиль Курбединов, передает КРЫМСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ. 

«Дипломаты вынуждены были уехать после объявленного перерыва в судебном заседании, так как суд не обеспечил надлежащее техническое сопровождение видеоконференцсвязи с Крымским гарнизонным военным судом, где работает защита, и с изоляторами, в которых содержатся фигуранты дела. Они слышали только судей», - прокомментировал адвокат.

Ранее 12 ноября 2019 года, Южный окружной военный суд приговорил Муслима Алиева к 19 годам колонии строгого режима, Энвера Бекирова — к 18 годам, Вадима Сирука и правозащитника Эмир‐Усеина Куку — к 12 годам, Рефата Алимова — к восьми, а Арсена Джеппарова — к семи.

По мнению правозащитного центра «Мемориал», арестованные лишены свободы при отсутствии события или состава преступления с нарушением российского и международного права.

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов «ялтинского дела Хизб ут-Тахрир» и всех украинских политзаключенных.

Международная правозащитная организация Amnesty International признала Эмир-Усеина Куку и остальных фигурантов дела узниками совести, неоднократно проводила общественные кампании в поддержку крымскотатарского правозащитника.



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