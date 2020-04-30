Президент пропонує звільнити від ЗНО випускників з Донбасу та Криму
|15:31 22.06.2020
|Крым
Президент Володимир Зеленський пропонує внесення змін до закону "Про вищу освіту" щодо спрощення процедури вступу у заклади вищої освіти (ЗВО) випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.
Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає Укрінформ.
"Президент України Володимир Зеленський ініціює внесення змін до Закону "Про вищу освіту" для максимального спрощення вступу у заклади вищої освіти (ЗВО) випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму", - ідеться у повідомленні.
Зазначається, що пропоновані зміни передбачатимуть, що діти з цих територій матимуть змогу вступати до ЗВО України без складання зовнішнього незалежного оцінювання та матимуть можливість вступити до всіх вишів України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз.
Крім того, передбачається, що всі охочі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей навчатимуться в українських ЗВО безкоштовно, через державне замовлення в межах квот.
В ОП нагадали, що наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя.
"Це – частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти", – підкреслив Зеленський.
Ще на цю тему:
Для абитуриентов из оккупированного Крыма отменили обсервацию на материковой Украине
Кримчанам розповіли як вступити до українських вишів
Вступники з Донбасу та Криму в 2020 році зможуть вступати за спрощеною процедурою до 91 вузу
Кримчани зможуть вступати до Одеського університету внутрішніх справ за спрощеною системою
В окупованому Криму зможуть дивитися "Всеукраїнську школу онлайн"
В окупованому Криму школи і виші закривають на карантин
Прокуратура Севастополя обязала школьную администрацию проверять страницы учеников в соцсетях
В анексованому Криму одна школа з вивченням української мови, яку там не вивчають - ЗМІ