Президент пропонує звільнити від ЗНО випускників з Донбасу та Криму

15:31 22.06.2020   Крым

Президент Володимир Зеленський пропонує внесення змін до закону "Про вищу освіту" щодо спрощення процедури вступу у заклади вищої освіти (ЗВО) випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму.

Про це повідомляє пресслужба глави держави, передає  Укрінформ.

"Президент України Володимир Зеленський ініціює внесення змін до Закону "Про вищу освіту" для максимального спрощення вступу у заклади вищої освіти (ЗВО) випускникам шкіл з тимчасово окупованих територій Донецької, Луганської областей і Криму", - ідеться у повідомленні.

Зазначається, що пропоновані зміни передбачатимуть, що діти з цих територій матимуть змогу вступати до ЗВО України без складання зовнішнього незалежного оцінювання та матимуть можливість вступити до всіх вишів України, а не за обмеженим окремим списком, як це відбувається зараз.

Крім того, передбачається, що всі охочі з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей навчатимуться в українських ЗВО безкоштовно, через державне замовлення в межах квот.

В ОП нагадали, що наразі така норма діє лише для випускників з анексованого Криму та Севастополя.

"Це – частина нашої державної політики. Ми боремося за молодь на тих територіях, ми хочемо максимально заохотити таких випускників переїжджати в Україну, вступати в наші заклади освіти, навчатися в українській системі освіти", – підкреслив Зеленський.



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