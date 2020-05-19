В РФ решили "поправить" Конституцию, чтобы исключить возврат Крыма Украине: Не сможет даже президент
|15:15 22.06.2020
|Крым
Поправка в российскую Конституцию, связанная с "защитой суверенитета", нужна для того, чтобы сделать невозможным возврат аннексированного Крыма Украине.
Как сообщает Цензор.Нет со ссылкой на "РБК", об этом заявил сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию РФ и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Это записано для того, чтобы никто не мог всерьез внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине", - заявил он.
"Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине", - добавил российский депутат.
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