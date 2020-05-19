Поправка в российскую Конституцию, связанная с "защитой суверенитета", нужна для того, чтобы сделать невозможным возврат аннексированного Крыма Украине.

Как сообщает Цензор.Нет со ссылкой на "РБК", об этом заявил сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию РФ и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Это записано для того, чтобы никто не мог всерьез внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине", - заявил он.

"Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине", - добавил российский депутат.