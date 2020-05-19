У окупованому Криму втретє за місяць виросли ціни на бензин
|14:31 22.06.2020
|Крым
На автозаправках окупованому Криму знову спостерігається зростання цін на бензин.
Це вже третє підвищення вартості палива з початку червня, повідомляє кореспондент Крим.Реалії.
Так, на заправних станціях мережі ATAN літр АІ-95 палива тепер коштує 50,99 рублів. Мережа АЗС ТЕС продає його по 50,8 рублів за літр. З початку літа вартість пального на цих заправках зросла більш ніж на 5 відсотків.
Піднявся в ціні також бензин марки АІ-92 з 44,99 руб до 45,99 руб за літр (на АЗС ATAN) і дизельне паливо – з 48,99 до 49,59 рублів за літр.
Раніше близький до російського уряду Криму ресурс «Крыминформ» пояснив ситуацію коливаннями на товарно-сировинній біржі в Росії.
У квітні, коли відбулося падіння ринку нафти, в Криму навпаки очікували зниження цін на паливо.
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