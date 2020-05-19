Суд у Криму почав розглядати кримінальну справу проти Рефата Чубарова

14:01 22.06.2020   Крым

Підконтрольний Росії "Верховний суд" Криму почав розгляд по суті кримінальної справи проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Про це повідомляє близький до російської "влади" Криму ресурс «Крыминформ».

У коментарі Крим.Реалії Рефат Чубаров розповів, що в Криму поспішно відправили справу до суду, щоб винести вирок без участі офіційного адвоката.

«Вони (російські слідчі) це роблять дуже поспішно і не попереджаючи ні мене, ні адвоката. Водночас ми намагаємося, щоб до справи взявся адвокат Микола Полозов, якому в цьому відмовляють на рівні слідства. Вони швиденько зліпили цю справу і віддали її до Верховного суду», – повідомив Чубаров.

Він зазначив, що суд у Криму «є незаконним і виносить рішення, що заздалегідь затверджені спецслужбами Росії».

«Це спроба з боку окупаційного режиму якомога швидше без участі офіційного адвоката винести вирок», – додав Чубаров.

Наприкінці березня цього року Слідком Росії в Криму заочно висунув звинувачення голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову. Кримінальні справи порушені за ч. 1 ст. 212 (організація масових заворушень), ч. 2 ст. 280.1, ч. 1 ст. 280.1 КК Росії (публічні заклики до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії).

Чубаров зазначив, що російська влада «почала чергову хвилю репресій проти кримськотатарського народу».

Адвокат Микола Полозов повідомив про намір російського слідчого усунути його від захистів Чубарова у знову порушеній проти нього справі в анексованому Криму.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова назвала цю справу незаконною і визначила це як «ще одним з різновидів репресій проти корінного народу Криму».

Прокуратура АРК відкрила провадження через кримінальну справи, яку порушили російські слідчі щодо Чубарова.

6 грудня 2019 року Чубаров анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Мир – проти насильства й окупації. Марш гідності». Під час акції активісти мають намір потрапити маршем до Криму через адміністративний кордон. Попередня дата проведення акції – 3 травня. Пізніше цю акцію перенесли через пандемію коронавірусу.



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