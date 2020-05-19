У окупованому Криму виявили ще п'ять хворих на COVID-19
|13:01 22.06.2020
|Крым
У окупованому Криму за добу виявили ще п'ять нових випадків COVID-19, стверджує Сергій Аксенов.
«Три виявлені активно за результатами епідеміологічного розслідування і лабораторного скринінгу, двоє людей звернулися самостійно у зв'язку з клінічними симптомами. Всі хворі госпіталізовані в інфекційні стаціонари відповідно до маршрутизації», – йдеться у повідомленні, передає Радіо Свобода.
Загалом у окупованому Криму зареєстровано 613 випадків нової коронавірусної інфекції. 36 з них завезені з-за кордону, 91 випадок завезений із сусідньої Росії, 458 випадків виявлені при зверненні за медичною допомогою і за контактом з особами з лабораторно підтвердженими результатами, 28 – при лабораторному скринінгу здорових осіб.
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