Український виробник ІФА-тестів на антитіла до COVID-19 — НПК “Діапроф-Мед” — почав постачати свої IgG тест-системи до Туреччини.

Як відзначили в компанії, це стало можливим після проходження реєстрації, передає УНН.

“Тест-система для виявлення антитіл IgG до коронавірусу виробництва компанії „Діапроф-Мед“ пройшла валідацію в референс лабораторії Туреччини. Висновок, який ми офіційно отримали, говорить про те, що наша тест-система відповідає заявленим характеристикам і може використовуватися на території Туреччини”, — уточнили в компанії.

Відзначимо, що раніше тест-системи “Діапроф-Мед” також почала закуповувати Німеччина.

Уточнимо, що виявлення IgG антитіл в сироватці крові людини дозволяє констатувати той факт, що вона вже перенесла COVID-19. Також, плазма такого пацієнта (з антитілами) може в подальшому використовуватися для лікування важкохворих коронавірусом.

Нагадаємо, Україна стала п’ятою країною в світі, яка розробила власні ІФА-тести. Сьогодні тест-системи “Діапроф-Мед” використовують для визначення, не тільки IgG-анатітел, але і IgM і IgA. Останні допомагають виявити хворих коронавірусом.