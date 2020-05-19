Молдова може на місяць продовжити надзвичайний стан в охороні здоров’я

13:34 22.06.2020   Молдова

Молдова може на місяць продовжити надзвичайний стан у сфері охорони здоров’я у зв’язку з епідемічною ситуацією.

Про це після засідання вищого керівництва країни заявив прем’єр Іон Кіку, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Уряд Молдови розгляне питання про продовження надзвичайного стану у сфері охорони здоров’я після 30 червня. Рішення буде приймати Нацкомісія з надзвичайних ситуацій в охороні здоров’я на засіданні, яке заплановане на 23 червня.

"Міністерство охорони здоров’я, Нацагентство громадського здоров’я та лікарі пропонуватимуть продовжити надзвичайний стан в охороні здоров’я… З великою імовірністю, ми продовжимо цей режим ще на місяць", - зазначив Іон Кіку.

Він розповів, що зараз місця у лікарнях для хворих на коронавірус зайняті на 50-55% - з урахуванням додаткових місць, створених після початку зростання кількості хворих. Складніша ситуація з медиками, тому що "персонал вже виснажнений".

"У нас була нестача кадрів і до епідемії, а зараз ця проблема поглибилася", - додав прем’єр.

За попередню добу в країні зареєстрували 247 нових заражень коронавірусом, загальна кількість інфікованих зросла до 14200. Померли ще 7 хворих, серед них один медик.

Вчорашній показник – найнижчий за останній тиждень, коли щоденний приріст нових хворих був найвищим за увесь час епідемії. Найбільший показник зареєстрували 17 червня – 478 випадків.

Раніше Іон Кіку заявляв, що уряд не збирається повертати карантинні обмеження, тому що у разі зупинки економіки "настане фінансовий колапс".

З 15 червня Молдова відновила регулярні пасажирські авіарейси, але із забороною на в’їзд іноземців.

Також з цього дня  відновили роботу ресторани, кафе і спортзали.



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