В результаті повені у Туреччині загинули 5 людей
|13:15 22.06.2020
|Турция
Раптові повені, викликані сильними зливами на північному заході Туреччини, забрали життя щонайменше п'яти людей.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Повінь сталася в місті Кестель в провінції Бурса пізно ввечері в неділю. Водою змило п’ятьох членів однієї родини, ще одна жінка з інвалідністю опинилася у пастці у власному будинку.
До ранку понеділка рятувальники виявили тіло жінки і тіла чотирьох осіб, змитих повінню, повідомили в місцевій адміністрації. В даний час ведуться пошуки однієї людини, яка числиться зниклою безвісти.
Водою також змило автомобілі та сільськогосподарську техніку та пошкодило сільськогосподарські угіддя навколо Кестеля.
Міністр внутрішніх справ Сулейман Сойлу, який прибув в Кестель для спостереження за рятувальною операцією, заявив, що злива в регіоні "значно перевищила сезонні норми".
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