С украинской границы 128 человек отправились в обсерватор
|12:21 22.06.2020
|Крым
В оккупированном Крыму за сутки с российско-украинской границы изолированы 128 приезжих. На аннексированном полуострове продолжает действовать обязательный 14-дневный карантин для прибывших из-за "границы".
- За сутки под медицинское наблюдение изолированы с пунктов пропуска 128 человек, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора по оккупированному Крыму Дмитрий Крутиков, передает КП.
Всего в обсерваторах находятся 940 человек. Это изолированные пациенты и подопечные интернатов, четырех отделений Евпаторийской горбольницы, а также контактные с инфицированными лицами и прибывшие из-за рубежа.
На данный момент в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции.
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