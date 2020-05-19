В оккупированном Крыму за сутки с российско-украинской границы изолированы 128 приезжих. На аннексированном полуострове продолжает действовать обязательный 14-дневный карантин для прибывших из-за "границы".

- За сутки под медицинское наблюдение изолированы с пунктов пропуска 128 человек, - сообщил замруководителя управления Роспотребнадзора по оккупированному Крыму Дмитрий Крутиков, передает КП.

Всего в обсерваторах находятся 940 человек. Это изолированные пациенты и подопечные интернатов, четырех отделений Евпаторийской горбольницы, а также контактные с инфицированными лицами и прибывшие из-за рубежа.

На данный момент в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции.