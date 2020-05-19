Помпео: Росія має припинити репресії проти тих, хто в опозиції до окупації Криму
|12:01 22.06.2020
|Крым
Росія має припинити переслідувати громадян в анексованому нею Криму, заявив Державний секретар США Майк Помпео.
«Росія має припинити свої репресії проти тих, хто в опозиції до окупації, відпустити несправедливо ув’язнених українців та повернути Україні повний контроль над півостровом. Крим – це Україна», – заявив Помпео, передає Радіо Свобода.
Окупація та анексія Криму Росією.
У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові.
16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу.
Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії.
Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції.
Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості».
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.
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