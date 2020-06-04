У ЗСУ - три нових випадки COVID-19 за добу
|11:47 22.06.2020
|Украина
Станом на ранок, 22 червня, в Збройних силах України на коронавірус хворіє 143 особи. За попередню добу виявлено три нових випадки.
Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.
«Станом на 10.00 22 червня в Збройних Силах України хворіє 143 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 264 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 420 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 14 осіб. За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.
Зокрема, три військовослужбовці перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби (Рівненська область – 1 особа та Житомирська – 2 особи). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.
Ще на цю тему:
За добу в українській армії виявили 18 випадків коронавірусу
В українській армії - 143 хворих на COVID-19
В українській армії – 172 хворих на COVID-19
Канадские военные инструкторы возвращаются в Украину
В українській армії - 160 хворих на COVID-19
В українській армії – вже 144 випадки COVID-19, четверо померли
Рада ухвалила закон про військові звання за стандартами НАТО
Міноборони: у ЗСУ 131 хворий на COVID-19
В українській армії виявили 10 нових випадків коронавірусу
У ЗСУ зареєстрували 23 нових випадки захворювання на COVID-19
У ЗСУ - третій летальний випадок від COVID-19