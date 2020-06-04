Станом на ранок, 22 червня, в Збройних силах України на коронавірус хворіє 143 особи. За попередню добу виявлено три нових випадки.

Про це повідомляє пресслужба Командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.

«Станом на 10.00 22 червня в Збройних Силах України хворіє 143 особи на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. Всього за час пандемії одужало – 264 особи, летальних випадків – 5. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 420 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 14 осіб. За минулу добу зареєстровано 3 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, три військовослужбовці перебувають на лікуванні вдома під наглядом медичної служби (Рівненська область – 1 особа та Житомирська – 2 особи). Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.