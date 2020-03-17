В Україні зареєстрували 37 241 випадок COVID-19, за добу — 681 / Інфографіка
|11:01 22.06.2020
|Украина
Станом на 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок COVID-19, за добу — 681 новий.
Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я, передає Укрінформ.
Станом на 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок COVID-19. За останню добу виявили 681 випадок
Зафіксовано 8 нових летальних випадків. Одужало 133 людини.
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