Станом на 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок COVID-19, за добу — 681 новий.

Про це свідчать дані Центру громадського здоров'я, передає Укрінформ.

Станом на 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок COVID-19. За останню добу виявили 681 випадок

Зафіксовано 8 нових летальних випадків. Одужало 133 людини.