Київ буде позиватись до міжнародних судів, якщо Тегеран буде продовжувати відтягувати виконання своїх обіцянок у зв'язку з катастрофою літака "МАУ".

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, передає УНН.

"Сподіваюсь, що як підсумок, ми будемо розраховувати на результативну поведінку уряду Ірану", - сказав Зеленський. - "Бо вони не тільки не хочуть повертати нам "чорні скриньки". Йдеться також про їхні (інші) зобов'язання. Вони повинні принести офіційні вибачення. Вони повинні виплатити адекватні компенсації... Вони мають робити те, що пообіцяли. В іншому випадку у нас не буде іншого вибору – і вони знають нашу позицію – крім як звертатися до міжнародних судів".

Нагадаємо, Іран назвав причини затримки передачі “чорних скриньок” збитого літака МАУ за кордон.

Як повідомлялося, Україна продовжує перемовини з Іраном про передачу “чорних скриньок” з літака МАУ.

Рейс PS752 Тегеран-Київ (літак Boeing 737-800) “Міжнародних авіаліній України” зазнав аварії незабаром після вильоту з аеропорту Тегерана 8 січня рано-вранці. Загинули 176 осіб: громадяни Ірану, України, Канади, Великої Британії, Німеччини, Швеції та Афганістану.

Іранські військові 11 січня заявили, що український Boeing був збитий випадково, виною став людський фактор: літак пролітав поруч з військовим об’єктом Ірану і був прийнятий за “ворожу ціль”, а саме за крилату ракету, уточнили вони. При цьому в Ірані відзначили, що очікували атаки з боку США, в зв’язку з чим системи ППО країни були приведені в повну бойову готовність. Президент України Володимир Зеленський заявив, що очікує від Ірану повного визнання провини, офіційних вибачень, покарання винних і виплати компенсацій.