Міжнародна спільнота не має допустити повернення Росії до G7 – Зеленський
|11:30 22.06.2020
|Украина
Міжнародна спільнота не має допустити повернення Росії в G7 поки не буде відновлена територіальна цілісність України.
Як розповів український Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю канадському виданню The Globe and Mail, сприяти у цьому питанні офіційному Києву пообіцяли в Канаді, передає Укрінформ.
"Джастін Трюдо заявив, що у Росії немає шансів повернутися в G7 до повного відновлення територіальної цілісності України, і ми вдячні за цю підтримку. І я повинен сказати, що не буде жодного рішення, якщо світ не буде тиснути на Росію в цьому питанні", – наголосив Глава держави.
За словами Зеленського, Україні під час пошуку миру з Росією, що, до речі, є "дуже складним і заплутаним" завданням, потрібні її міжнародні союзники, які мають твердо триматися під час перемовин.
Як повідомлялося раніше, Дональд Трамп раніше заявив, що як президент головуючої у G7 країни має намір провести саміт лідерів "Сімки" у вересні та запросити на нього Росію. Велика Британія та ЄС висловилися категорично проти такої ініціативи.
До "Великої сімки" наразі входять США, Канада, Франція, Британія, Німеччина, Італія та Японія.
Росію було виключено з Групи у 2014 році після анексії Криму.
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