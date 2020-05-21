США підготували ракети Javelin для відправлення в Україну

10:15 22.06.2020   Украина

Військові Сполучених Штатів підготували до відправлення в Україну вантаж, серед якого містяться ракети для протитанкових комплексів Javelin для ЗС України.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Twitter Транспортного командування США.

“Військові ВПС США, що проходять службу на авіабазі „Дувер“, завантажують озброєння для іноземного військового продажу на літак компанії Atlas Air Worldwide, що призначається для відправки в Україну”, — йдеться у повідомленні.

Додатково повідомляється, що США нагадують про свою “прихильність до збереження суверенітету і територіальної цілісності України”.



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