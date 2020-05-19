Президент России Владимир Путин в эфире программы «Москва. Путин. Кремль», которая вышла в воскресенье на телеканале «Россия 1», высказал мнение, что при создании Советского Союза многие республики, вошедшие в его состав, «получили огромное количество российских земель» и «традиционных российских исторических территорий», а аннексированный Крым, по его словам, «всегда был российским».

Так, Путин в очередной раз сказал, что аннексия Крыма Россией в 2014 году была «демократическим выбором населения полуострова», передают Крым.Реалии.

«Крым всегда был нашим даже с юридической точки зрения», – заявил он.

При этом, как считает Путин, при выходе из состава СССР каждой из этих республик нужно было «выходить с чем она пришла».

Он не уточнил, о каких именно республиках и территориях идет речь, но добавил, что «при создании Советского Союза в договоре было прописано право выхода из него, но не было прописано процедуры».

Ранее сообщалось, что Путин не исключил, что будет снова баллотироваться в президенты России.