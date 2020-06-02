«Питання – коли?»: Путін впевнений, що керівництво України «неминуче» приїде до Росії
|10:46 22.06.2020
|Россия
Керівництво України «неминуче» приїде до Росії, заявив російський президент Володимир Путін в ефірі телеканалу «Россия-1».
«Я думаю, що це неминуче. Звичайно, це відбудеться, питання – коли? Але ми почекаємо», – сказав Путін.
Вище керівництво України не їздить до Росії з 2014 року після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі, нагадує Радіо Свобода.
Ще на цю тему:
19:41 18.06.2020
Сербія буде погоджувати із Росією рішення щодо Косова
Сербія буде погоджувати із Росією рішення щодо Косова
13:45 18.06.2020
Росія увійшла до ТОП-10 найнебезпечніших країн
Росія увійшла до ТОП-10 найнебезпечніших країн
17:45 16.06.2020
США разрушили нефтяной рынок союзника России
США разрушили нефтяной рынок союзника России
19:41 10.06.2020
Другий блок судових слухань у справі МН17 призупинено до 22 червня
Другий блок судових слухань у справі МН17 призупинено до 22 червня
16:45 04.06.2020
Росія намагається заблокувати будівництво нового судноплавного каналу Польщі, – ЗМІ
Росія намагається заблокувати будівництво нового судноплавного каналу Польщі, – ЗМІ
12:45 04.06.2020
Франція не помітила змін у політиці Путіна для участі в саміті G7
Франція не помітила змін у політиці Путіна для участі в саміті G7
08:48 04.06.2020
Париж уважно вивчає указ Путіна про використання ядерної зброї
Париж уважно вивчає указ Путіна про використання ядерної зброї
10:45 02.06.2020
Канада проти повернення Росії до формату G7
Канада проти повернення Росії до формату G7
17:41 29.05.2020
Дії Москви неодноразово порушували міжнародне право – Берлін
Дії Москви неодноразово порушували міжнародне право – Берлін