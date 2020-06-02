Керівництво України «неминуче» приїде до Росії, заявив російський президент Володимир Путін в ефірі телеканалу «Россия-1».

«Я думаю, що це неминуче. Звичайно, це відбудеться, питання – коли? Але ми почекаємо», – сказав Путін.

Вище керівництво України не їздить до Росії з 2014 року після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі, нагадує Радіо Свобода.