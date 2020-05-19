Окупанти дозволили ловити бичків біля берегів Криму
|10:32 22.06.2020
|Крым
Росриболовство зняло заборону на любительський і спортивний лов бичків біля берегів окупованого Криму.
Про це повідомляє Цензор.Нет.
При цьому у відомстві зазначили, що мінімальний розмір бичків, що вилювлюються, має бути не менше 10 см, а добова норма видобутку бичків для одного громадянина під час здійснення любительського рибальства становить 5 кг.
"Перелов загрожує безвідповідальному рибалці як штрафними санкціями, так і відшкодуванням шкоди, заподіяної водним біоресурсам. За кожен екземпляр бичка, незалежно від розміру та ваги, доведеться заплатити 55 рублів", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на початку літа в Криму набрала чинності заборона на любительський лов чорноморських креветок і збір мідій.
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