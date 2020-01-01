Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції

09:45 22.06.2020   Армения

Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера головної опозиційної партії.

Про це повідомляє УНН із посиланням на “Радіо Свобода”.

Суд ухвалив рішення через п’ять днів після того, як парламент позбавив Гагіка Царукяна недоторканності. Сам політик заявляв, що його кримінальні справи сфабриковані “за політичним замовленням”, тому що він критикує нинішній уряд Ніколи Пашиняна.

Щодо Царукяна відкриті справи за трьома статтями — про підкуп виборців на парламентських виборах 2017 року, неліцензійну гральну діяльність і незаконну забудову.

Царукян вважається одним з найбагатших людей у країні та очолює партію “Квітуча Вірменія”. Вона має 25 місць у 132-мандатному парламенті.

Нагадаємо, на акції протесту опозиції в Вірменії затримали близько 100 осіб.



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