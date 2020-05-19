Поправки до Конституції Росії: в окупованому Криму «волонтери» ходять по квартирах, вчителі вимагають звіт про голосування
|10:01 22.06.2020
|Крым
У окупованому Криму «волонтери» ходять по квартирах і записують, хто піде на голосування щодо поправок до Конституції Росії.
Як повідомляє кореспондент Крим.Реалії, невідомі представляються «волонтерами» і запитують, скільки осіб із квартири візьме участь у голосуванні. Також вони розповідають про можливість проголосувати вдома і не за місцем реєстрації.
Крім того, в батьківських чатах з'явилися повідомлення від вчителів або представників батьківських комітетів про необхідність надати відомості щодо участі батьків у голосуванні.
У Росії і анексованому нею Криму з 25 червня по 1 липня пройде голосування щодо поправок до Конституції Росії. Одна з поправок торкнеться обнулення президентських термінів, що дозволить російському президенту Володимиру Путіну брати участь у виборах ще двічі і залишатися при владі до 2036 року.
Закон про внесення в Конституцію Росії декількох десятків поправок уже схвалений Держдумою і Радою Федерації, підписаний Путіним і схвалений Конституційним судом Росії.
У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що голосування за поправки до Конституції Росії на території анексованого Криму є незаконним.
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