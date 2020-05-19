Україна висловила протест через відеозвернення “представника Криму” на сесії ООН
|09:01 22.06.2020
|Крым
Україна висловила протест у зв'язку з виступом підконтрольного Кремлю віце-прем'єра окупованого Криму Георгія Мурадова на 43-й сесії Ради з прав людини ООН у Женеві.
Про це йдеться в заяві місії України в Twitter, передає Укрінформ.
«Російська делегація намагалася зловживати гібридним форматом засідань Ради з прав людини, демонструючи відеозвернення представника окупаційної адміністрації в АРК під час інтерактивного діалогу. Україна висловила рішучий протест проти такого порушення правила процедури і резолюцій ГА ООН», - йдеться в повідомленні.
Посол України в ООН Юрій Клименко наголосив, що під час засідань Крим може представляти лише українська делегація, і що відправляючи виступати представників окупаційної влади Росія намагається легітимізувати анексію Криму.
Як повідомлялося, Росія разом з Венесуелою, Іраном і Кубою порушили так звану процедуру умовчання під час прийняття ініціативи про запровадження тимчасових положень про дистанційне голосування Генасамблеї ООН у період пандемії.
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