США і Росія відновлюють перемовини щодо контролю над озброєнням: Держдеп запросив і Китай
|08:45 22.06.2020
|Россия
Спецпредставник президента США Маршалл Біллінгслі (Marshall Billingslea - англ.) на початку майбутнього тижня відправиться до Австрії, де пройдуть переговори з заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим по «спільно схваленим темам, пов'язаним з майбутнім контролю за озброєннями».
Як передає Голос Америки, Держдепартамент США повідомив, що Сполучені Штати також запросили до участі у переговорах Китай.
"Сполучені Штати запросили КНР приєднатись до цих переговорів, і дали зрозуміти, що всі три країни мають брати участь у переговорах щодо контролю над озброєннями із щирими намірами (in good faith - англ.)", - відзначає Державний департамент США.
Сайт Держдепартаменту повідомляє, що Біллінгслі в останні роки відіграє провідну роль у протидії з боку Сполучених Штатів Америки протизаконним фінансовим оборудкам, включно з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, на міжнародній арені.
Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Китай приєднатися до американо-російських переговорів щодо угоди, яка замінить договір СНО-3.
Термін дії цього договору закінчується в лютому 2021 року.
Китай неодноразово відмовлявся прийняти пропозицію Трампа.
Ще на цю тему:
Wall Street Journal: Росія кинула американця за ґрати, поки Трамп запрошував її в G7
Стратегічні бомбардувальники B-52 США відпрацювали ракетний удар по Сибірі з Арктики
В Генштабе России заявили о готовности сбивать военные самолеты США
В дестабилизации обстановки в США заподозрили российскую сторону
США як і раніше мають намір заблокувати будівництво газопроводу Путіна - Atlantic Council
Россия пригрозила США ядерным ударом
США звинуватили РФ в небезпечному повітряному перехопленні