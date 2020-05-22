Спецпредставник президента США Маршалл Біллінгслі (Marshall Billingslea - англ.) на початку майбутнього тижня відправиться до Австрії, де пройдуть переговори з заступником міністра закордонних справ РФ Сергієм Рябковим по «спільно схваленим темам, пов'язаним з майбутнім контролю за озброєннями».

Як передає Голос Америки, Держдепартамент США повідомив, що Сполучені Штати також запросили до участі у переговорах Китай.

"Сполучені Штати запросили КНР приєднатись до цих переговорів, і дали зрозуміти, що всі три країни мають брати участь у переговорах щодо контролю над озброєннями із щирими намірами (in good faith - англ.)", - відзначає Державний департамент США.

Сайт Держдепартаменту повідомляє, що Біллінгслі в останні роки відіграє провідну роль у протидії з боку Сполучених Штатів Америки протизаконним фінансовим оборудкам, включно з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, на міжнародній арені.

Президент США Дональд Трамп неодноразово закликав Китай приєднатися до американо-російських переговорів щодо угоди, яка замінить договір СНО-3.

Термін дії цього договору закінчується в лютому 2021 року.

Китай неодноразово відмовлявся прийняти пропозицію Трампа.



