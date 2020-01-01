ВМФ США провели навчання з маневрів і протиповітряної оборони з болгарськими, румунськими та турецькими колегами на Чорному морі.

Про це повідомляють Військово-морські сили США, передає Український мілітарний портал.

Союзники брали участь в тактичному маневруванні, а також в симульованих сценаріях протиповітряної оборони.

Від США брали участь у навчаннях ракетний есмінець класу Arleigh Burke USS Porter (DDG 78), який прибув 18-го червня, десантний корабель Harpers Ferry класу USS Oak Hill (LSD 51) і патрульний протичовновий літак P-8 від патрульної ескадрильї VP-47, відома також як «Золоті мечоносці».

На навчаннях від Болгарії брав участь корвет BGS Reshitelni (13), від Румунії фрегат ROS Regina Maria (F222), від Туреччини корвет TCG Kinaliada (F-514).

«Постійна присутність кораблів НАТО в Чорному морі під час навчань підсилює нашу демонстрацію з підтримки безпечного і відкритого Чорного моря», – сказав румунський контрадмірал Міхай Панайт (Mihai Panait).

Присутність USS Oak Hill (LSD 51) в Чорному морі відзначає четвертий візит флоту США у регіон в цьому році.

«Було приємно працювати разом з нашими союзниками по НАТО на Чорному морі, демонструючи нашу прихильність стабільності й безпеки в регіоні», – сказав командир USS Porter Крейг Трент (Craig Trent).

ВМФ регулярно працюють в Чорному морі відповідно до міжнародного права.