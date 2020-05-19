Кримському татарину, який заявив про тиск ФСБ, вручили обвинувачення

08:02 22.06.2020   Крым

В окупованому Криму жителю села Орлине Балаклавського району м.Севастополя Руслану Бекірову як помсту на скаргу щодо тиску з боку співробітників ФСБ вручили постанову про притягнення його як обвинуваченого у "справі" про нібито надання неправдивих свідчень.

Про це в відео, опублікованому в Facebook "Кримською солідарністю", повідомив адвокат Еміль Курбедінов.

"Ми знаходимося в Севастополі, де пройшли слідчі дії щодо Руслана Бекірова. Йому вручили постанову про притягнення його як обвинуваченого, до цього він був підозрюваним. Руслану інкримінується частина 1 статті 307 КК РФ і звинувачують його в тому, що він нібито дав завідомо неправдиві свідчення, будучи в Південному окружному військовому суді щодо Енвера Сейтосманова", - відзначив Курбедінов.

Як вважає адвокат, справу проти Бекірова було відкрито як помсту за те, що він написав скаргу на співробітників ФСБ про недозволені методи його допиту.

"Результатом того, що Руслан поскаржився на тиск стосовно нього, стало те, що саме це управління по м. Севастополю у відповідь порушило на Руслана Бекірова кримінальну справу. Інакше я цього не розцінюю - саме як помсту за те, що він не злякався і заявив про неприпустимі методи і способи допиту, які застосовувалися до нього під час ведення кримінальної справи стосовно Сейтосманова", - відзначив Курбедінов.

За його словами, захист подав клопотання про те, щоб до матеріалів справи проти Бекірова додали його заяву, в якій він детально повідомляв про те, що його допит, а також підписання протоколу допиту здійснювалися під тиском співробітників ФСБ.

До цієї заяви про злочин, повідомив адвокат, також були долучені інші документи, зокрема, фотографії співробітників, які чинили тиск на Бекірова, яких він упізнав під час слідчих дій.

Як повідомлялося, 21 серпня 2019 року в Північно-Кавказькому окружному військовому суді Ростова-на-Дону в судовому процесі у справі жителя Севастополя Енвера Сейтосманова, обвинуваченого в організації діяльності "Хізб ут-Тахрір", Бекіров спростував свої письмові свідчення і заявив, що давав їх під погрозами з боку слідчих ФСБ.

11 червня 2020 року Бекірова затримали і оголосили йому про підозру в "наданні неправдивих свідчень". Щодо нього було обрано запобіжний захід - підписку про невиїзд.

Бекіров давав свідчення як свідок у"справі Сейтосманова", засудженого в грудні 2019 року до 17 років колонії суворого режиму.



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