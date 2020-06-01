Совет Европейского Союза опубликовал в своем "Официальном журнале" решение о продлении санкций против аннексированных Россией Крыма и Севастополя.

Оно вступит в силу 20 июня, пишут РИА Новости.

В документе говорится, что санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя будут продлены до 23 июня 2021 года.

На этот период продлевается запрет импорта в Евросоюз продукции из Крыма и Севастополя. Европейские круизы не смогут зайти в крымские порты, если только у них на борту не случится чрезвычайная ситуация.

Запрещается также экспорт в Крым товаров и технологий, которые могут применяться в транспортной, энергетической, телекоммуникационной, нефтедобывающей и газодобывающей отраслях. Европейским компаниям запрещается оказывать в оккупированных Крыму и Севастополе посреднические строительные и инженерные услуги.

Ограничения распространяются на все физические и юридические лица, базирующиеся на территории Евросоюза.