Стало известно, когда вступят в силу продленные крымские санкции ЕС
|21:10 19.06.2020
|Крым
Совет Европейского Союза опубликовал в своем "Официальном журнале" решение о продлении санкций против аннексированных Россией Крыма и Севастополя.
Оно вступит в силу 20 июня, пишут РИА Новости.
В документе говорится, что санкции против России за незаконную аннексию Крыма и Севастополя будут продлены до 23 июня 2021 года.
На этот период продлевается запрет импорта в Евросоюз продукции из Крыма и Севастополя. Европейские круизы не смогут зайти в крымские порты, если только у них на борту не случится чрезвычайная ситуация.
Запрещается также экспорт в Крым товаров и технологий, которые могут применяться в транспортной, энергетической, телекоммуникационной, нефтедобывающей и газодобывающей отраслях. Европейским компаниям запрещается оказывать в оккупированных Крыму и Севастополе посреднические строительные и инженерные услуги.
Ограничения распространяются на все физические и юридические лица, базирующиеся на территории Евросоюза.
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