На полигонах Цабал и Нагвалоу военнослужащие по призыву российской военной базы ЮВО в Абхазии приступили к курсу интенсивной одиночной подготовки, который продлится в течение двух месяцев.

Одиночная подготовка включает в себя изучение на учебном поле теоретических основ тактики и боевых действий, тактико-технических характеристик вооружения и военной техники, требований общевойсковых уставов ВС РФ. В ходе обучения военнослужащие выполняют нормативы по огневой и строевой подготовкам, РХБ защите, преодолевают минно-взрывные заграждения, а также учатся оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях, пишет пресс-служба Минобороны России.

От качественного одиночного обучения личного состава зависит успешность дальнейшего боевого слаживания подразделений и их способность выполнять задачи по предназначению в условиях субтропиков на горной и равнинной местности.

В течение двух месяцев на общевойсковых полигонах ЮВО в Абхазии и Краснодарском крае будет проведено около 200 тактических и тактико-строевых занятий, огневых тренировок и занятий по вождению боевых машин.

Завершится курс интенсивной одиночной подготовки контрольными занятиями, в ходе которых военнослужащие ЮВО, успешно сдавшие экзамены и зачеты, получат квалификацию «специалист 3 класса».

2. На горном полигоне Цабал военнослужащие мотострелковых подразделений российской военной базы в Абхазии приступили к боевому слаживанию в составе отделений.

Они отрабатывают тактику действий общевойскового боя в маневренной обороне, при наступлении и на марше в тесном взаимодействии с разнородными подразделениями обеспечения – инженерными, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической защиты.

Мишени, имитирующие бронетехнику и живую силу противника, мотострелки поражают из боевых машин БТР-82АМ, автоматов, ручных пулеметов и гранатометов. При этом командиры отделений совершенствуют навыки управления подразделениями и огнём, механики-водители боевых машин – приемы вождения в составе экипажа по горным серпантинам и пересеченной местности, в условиях ограниченной видимости учатся преодолевать горные реки, овраги, каменистые завалы и вязкий грунт.

Этап боевого слаживания отделений, расчетов и экипажей боевых машин организован в соответствии с требованиями командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова, учитывая практику внедрения боевого опыта современных вооруженных конфликтов.

В мероприятиях боевой подготовки принимают участие около 1 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано более 200 единиц военной техники.