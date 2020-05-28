Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 18, 19 июня

21:00 19.06.2020   Россия

По информации пресс-службы  Министрства обороны России на территории Южного военного округа 18 и 19 июня прошли следующие мероприятия:

1. В Дагестане военнослужащие минометных подразделений мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии ЮВО приступили к испытанию новой методики скоростной стрельбы из минометов с применением беспилотной авиации.

В течение месяца на полигоне Дальний минометчики обучатся уничтожать цели условного противника на расстоянии от 800 до 1,5 тыс. м в дневное и ночное время суток. Стрельбы будут проводится с твердого грунта без предварительной подготовки огневых позиций. В условиях горно-лесистой местности полигона расчеты поразят свыше 100 мишеней, имитирующих легкобронированную технику, скопления пехоты и укрепления противника.

Расчеты комплексов беспилотных летательных аппаратов обеспечат видеофиксацию и корректировку наведения минометов для точного уничтожения целей условного противника в горной местности.

Новые методики, внедряемые в подготовку расчетов орудий, позволяют производить мгновенные отражения атак превосходящих сил противника и максимально быстро менять огневые позиции.

Всего в занятиях по огневой подготовке на полигоне принимает участие около 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, задействовано свыше 200 единиц вооружения и военной техники.

2. В Северной Осетии завершилась командно-штабная тренировка (КШТ) бригады управления и штаба 58-й ордена Суворова общевойсковой армии ЮВО.

Личный состав соединения после подъема по тревоге совершил марш на полигоны в заданные районы, где подразделения в короткие сроки развернули новейшие автоматизированные подвижные единицы, полевые пункты управления и приступили к выполнению задач.

В период проведения КШТ штаб объединения организовал непрерывное управление действиями починенных подразделений.

В рамках общей автоматизированной системы управления с учетом особенностей горной местности связисты организовали обмен данными между абонентами.

Кроме того, связисты отработали взаимодействие подразделений при использовании современных радиостанций средней мощности, станций космической и спутниковой связи, мобильных станций связи, цифровых радиорелейных станций, малогабаритных станций спутниковой связи.

В тренировке приняли участие около 1,2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано более 150 единиц вооружения и военной техники.

3. На высокогорном полигоне Алагяз российской военной базы ЮВО, дислоцированной в Армении, началось боевое слаживание разведывательных отделений.

Военнослужащие в течение месяца в составе отделений совершенствуют навыки стрельбы из стрелкового и специального оружия, вождения боевых машин в сложных горно-скалистых участках местности, тренируются в выполнении нормативов по посадке и высадке из вертолета, выхода разведывательного отделения в тыл условного противника, проведения разведывательной засады и налета на базу условного противника.

Одним из самых сложных испытаний в практической подготовке станет прохождение «тропы разведчика», где разведывательные отделения в полном составе в боевой экипировке «Ратник» на время будут преодолевать препятствия.

К слаживанию разведывательных подразделений в полевых условиях привлечено более 300 военнослужащих ЮВО, задействовано около 50 единиц военной и специальной техники, в том числе беспилотная и армейская авиация российской авиабазы Эребуни.

4. В небе над Арменией учебно-тренировочные полеты на истребителях МиГ-29 выполнили летчики российской авиационной военной базы Эребуни.

Пилоты отработали навыки взлета-посадки при высоких температурных показателях, учебно-боевые задачи в составе пар и звеньев в сложных метеоусловиях с элементами сложного пилотирования по поиску, перехвату скоростных целей, имитирующих самолеты условного противника, применению по ним условных пусков ракет и принудительной посадке на военный аэродром Эребуни самолетов-нарушителей.

Полеты проводились с целью совершенствования подготовки молодых лётчиков и поддержания достигнутого уровня натренированности опытного летного состава авиационной базы Эребуни в дневное и ночное время суток для выполнения учебно-боевых задачи и несения боевого дежурства в единой системе противовоздушной обороны стран СНГ.

В учебно-тренировочных полетах с выполнением более 50 самолетовылетов приняли участие 20 летных экипажей ЮВО и было задействовано более 10 единиц многоцелевых истребителей МиГ-29.



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