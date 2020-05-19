Легализация аннексии Крыма: Москва продолжит включать крымских «общественников»-марионеток в мероприятия ООН

20:30 19.06.2020   Крым

В оккупированном Крыму внимательно следят за графиками проведения международных мероприятий в ООН и ОБСЕ и пытаются включить крымских «общественников» в качестве участников в работу международных площадок.

Как пишет flot2017, об этом ТАСС рассказал так называемый «зампредседателя совмина» Крыма и «крымский постпред при президенте РФ» Георгий Мурадов.

По его мнению, «представители» Крыма сталкиваются с препятствиями, готовясь к выступлениям на площадках ООН, но «общественники» не намерены отказываться от участия в таких мероприятиях, чтобы донести информацию о «ситуации» на оккупированном полуострове.

«Представители (так называемых – ред.) крымских национально-культурных автономий, общественных организаций, СМИ с 2014 года регулярно участвуют в международных форумах, проводимых на площадках Совета по правам человека ООН и в ОБСЕ. Уверены, что эта практика будет продолжаться и развиваться, в первую очередь, в связи с усталостью самих крымчан слышать ложь в отношении себя и сделанного ими весной 2014 года «выбора» в пользу «воссоединения» «республики» с Россией», — сказал Мурадов.

По мнению «постпреда», именно «проамерикански настроенные политики некоторых стран мира не заинтересованы» в «объективной» информации.

Мурадов отметил, что «общественникам» приходится «сталкиваться с трудностями с попаданием на данные площадки», поскольку игнорируются заявки на участие в конкретных событиях, блокируются визовые вопросы в посольствах зарубежных стран в РФ.

«По этой причине мы бы не хотели раскрывать имеющиеся абсолютно конкретные планы по включению крымских «общественных» деятелей в запланированные на международных площадках события, отметим лишь, что внимательно следим за графиками их проведения и намерены использовать как офлайн-площадки Совета по правам человека ООН и Бюро по правам человека ОБСЕ [после снятия основных ограничений, вызванных вирусом], так и новые онлайн-форматы, развивающиеся в том числе в текущей ситуации», — сказал Мурадов.



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