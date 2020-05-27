«Москітний» флот: Що змінять американські катери для України

20:15 19.06.2020   Украина

Держдепартамент США цього тижня завершив тривалий і складний процес затвердження можливого продажу Україні надсучасних патрульних катерів Mark VI (розробки 2015 року) разом з озброєнням та бойовою технікою. 

І хоча, за процедурою, остаточне рішення має схвалити Конгрес США впродовж 30 наступних днів, це виглядає формальністю з огляду на міцну двопартійну підтримку України в обох його палатах. Україна нарешті отримає можливість створити повноцінний «москітний» флот, здатний змінити баланс безпеки в Чорноморсько-Азовській акваторії, пише Укрінформ

Як зазначають у Вашингтоні, українська сторона може отримати «до 16 патрульних катерів» на загальну суму близько $600 млн. За інформацією джерел, обізнаних із ситуацією, це формулювання означає, що українці закуповують за власний кошт десять Mark VI, плюс чотири катери будуть оплачені коштом міжнародної допомоги Україні по лінії Держдепартаменту США, і ще два можуть бути придбані в разі подальшої необхідності.

На додачу, кожний катер буде оснащено сучасним озброєнням: по дві 25-мм автоматичні гармати MSI Seahawk A2, системою ідентифікації «свій-чужий», інфрачервоними відеокамерами та акустичним пристроєм дальнього радіусу дії LRAD. До речі, останній може використовуватися для подачі дуже гучних сигналів та здійснення комунікації з іншими кораблями і як нелетальна зброя. Цей пристрій здатний відбивати генеруючі акустичні атаки – на кшталт тих, що застосовувались проти американських дипломатів на Кубі.

Нові американські катери мають швидкість 45 вузлів і вражаючий діапазон дії – до 750 морських миль при крейсерській швидкості 25 вузлів. Для розуміння, максимальна дистанція між східним і західним берегами Чорного моря (від Грузії до Болгарії) становить 730 морських миль, мінімальна – від південного узбережжя Криму до Туреччини – 160 миль.

Таким чином, американські Mark VI легко опанують регіон та суттєво посилять українські ВМС, які поки що залишаються не у виграшній позиції порівняно з російським флотом.

Аби досягти балансу сил у Чорноморсько-Азовському басейні в умовах протистояння російській агресії, Україна має обрати найбільш ефективний та найменш витратний шлях посилення власних можливостей на морі. Наприклад, для того, щоб зрівнятися з росіянами за кількістю великих бойових кораблів, потрібні мільярди й мільярди доларів. Виходом може стати створення так званого «москітного» флоту, який є найбільш реалістичним з точки зору балансу ефективності-вартості. Він передбачає наявність швидкохідних і маневрених бойових катерів – торпедних, сторожових, ракетних, а також інших видів.

Тактика «москітів» (тобто великої кількості «кусючої» дрібноти) зародилася ще в часи Першої світової, коли було доведено, що вони здатні позбавити панування великі кораблі супротивника в прибережних районах.

У Стратегії ВМС Збройних Сил України від 2019 року ставка робиться саме на «москітний» флот. «Перевагою (катерів – ред.) над більшими кораблями є стрімкість та раптовість дії, можливість передислокації по суходолу та здатність діяти на річках», – зазначено в документі, розробленому українськими й західними військовими експертами. При цьому підкреслюється, що в поєднанні з інноваційною тактикою катери «москітного» флоту «дозволять перемагати сильнішого супротивника в морських боях і операціях».

Нині ВМС України вже має з півтора десятка бойових катерів, у тому числі два американських патрульних «Айленди», що прибули в жовтні минулого року до Одеси, артилерійські катери проєкту «Гюрза-М», а також ракетні, протидиверсійні, десантно-штурмові та інші види малих бойових кораблів. Разом з новими Mark VI їхня кількість практично подвоїться, що відчутно змінить баланс сил у Чорному та Азовському морях.

Знаково, що рішення Держдепу США про можливість продажу українській стороні новітніх Mark VI було ухвалено майже одночасно з набуттям Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner). Крім того, лише кілька днів тому США затвердили пакет оборонної допомоги Україні на суму $250 млн по лінії Пентагону. А нещодавно в Україну прибула перша партія куплених «Джавелінів» та іншого американського обладнання.

Зміна законодавства України щодо закупівлі іноземної зброї почала працювати на посилення можливостей українського війська. І це важливо, бо створює додатковий силовий потенціал.

Водночас додаткову підтримку послідовно демонструють партнери в Сполучених Штатах. І як стверджують впливові американські експерти, незалежно від того, чи зміниться керівництво Білого дому після виборів цього року, Україна й надалі матиме потужну допомогу США у військовій сфері, у тому числі летальною зброєю та засобами безпеки.

Для України це критично важливо, особливо в період тривалої російської агресії, а також політичної турбулентності всередині країни, де ситуація додатково розгойдується за гібридним сценарієм Кремля. Це також важливо з тієї точки зору, що усвідомлення приходить і в самій Росії, де історично поважають противника лише тоді, коли він починає вести діалог з позиції сили.

Вашингтон надсилає чіткий сигнал: США дотримуються міжнародних гарантій щодо захисту України, і це не лише голослівні заяви. Сполучені Штати готові допомагати своєму тепер уже близькому партнерові (у межах НАТО) обороняти рубіж західної демократії, яка є основою сучасного західного світу. А отже, це відповідає інтересам національної безпеки США.

Нагадаєм, США схвалили продаж Україні 16 катерів Mark VI, а також 72 гармат та іншого обладнання на $600 млн.



Ще на цю тему:

09:01 16.06.2020
Міністр оборони назвав три складові нарощування бойових спроможностей ВМС ЗС України за стандартами НАТО
10:15 12.06.2020
МБАКи «Бердянск» и «Аккерман» зашли на судоремонт
12:00 11.06.2020
У Чорному морі випробовували бойові можливості артилерійського катера «Костопіль»
20:15 10.06.2020
Незабаром ВМС України поповняться ще одним малим броньованим артилерійським катером
17:30 09.06.2020
“Нібулон” візьме участь у тендері на ремонт навчального катера ВМС України / Фото
14:30 09.06.2020
Патрульний катер ВМСУ "Старобільськ" взяв участь в тренуваннях PASSEX / Відео
12:30 03.06.2020
Українські ВМС поповняться відновленим десантним катером / Фото
14:30 02.06.2020
«Балта» пройде доковий ремонт
20:01 29.05.2020
Морпіхи на Азові тренувалися відбивати атаки десанту
08:30 29.05.2020
РФ вдалася до провокацій під час навчань ВМС України
15:01 27.05.2020
Морохорона на Азові ремонтує внутрішні приміщення катерів
13:45 27.05.2020
Українські ВМС випробували новий артилерійський катер
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
Всі новини країни
Армения Армения
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:30 19.06.2020
Прем'єр Болгарії звинуватив президента у стеженні за ним з дрона
17:41 18.06.2020
На болгарсько-грецькому кордоні – кілометрові черги через туристів
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
13:15 15.06.2020
Болгария вступает в зону евро
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
18:45 15.06.2020
На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex
09:30 15.06.2020
В Греции готовы к возобновлению международных рейсов
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:45 19.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии проходят курс интенсивной одиночной подготовки
19:45 17.06.2020
ЮВО: У российских мотострелков в Абхазии начался масштабный полевой выход
14:45 17.06.2020
Постпред США в НАТО: Мы прилагаем больше усилий в отношении Грузии
09:46 16.06.2020
Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:00 19.06.2020
У Молдові "замінували" посольство Росії вже третій раз за місяць
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 19.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 18, 19 июня
18:45 19.06.2020
Российская военная авиация значительно увеличила активность в Ливии - США
18:30 19.06.2020
Морской буксир ЧФ России завершил испытания на Черном море / Фото
16:00 19.06.2020
В России начали клинические испытания вакцины от коронавируса на военных
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
Всі новини країни
Турция Турция
18:15 19.06.2020
В Турции протестировали двигатель для ракет средней дальности
12:00 19.06.2020
Туреччина може придбати в РФ літаки-амфібії Бе-200 з українськими двигунами / Фото
09:15 19.06.2020
НАТО розслідує військово-морський інцидент між Туреччиною і Францією в Середземному морі
18:48 18.06.2020
Туреччина заявляє, що завдала ударів по 500 об’єктах курдів на півночі Іраку
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 19.06.2020
Стало известно, когда вступят в силу продленные крымские санкции ЕС
20:30 19.06.2020
Легализация аннексии Крыма: Москва продолжит включать крымских «общественников»-марионеток в мероприятия ООН
20:15 19.06.2020
«Москітний» флот: Що змінять американські катери для України
20:00 19.06.2020
Суд у Криму відхилив апеляцію на арешт українського військового – адвокат
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд