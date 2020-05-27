Держдепартамент США цього тижня завершив тривалий і складний процес затвердження можливого продажу Україні надсучасних патрульних катерів Mark VI (розробки 2015 року) разом з озброєнням та бойовою технікою.

І хоча, за процедурою, остаточне рішення має схвалити Конгрес США впродовж 30 наступних днів, це виглядає формальністю з огляду на міцну двопартійну підтримку України в обох його палатах. Україна нарешті отримає можливість створити повноцінний «москітний» флот, здатний змінити баланс безпеки в Чорноморсько-Азовській акваторії, пише Укрінформ.

Як зазначають у Вашингтоні, українська сторона може отримати «до 16 патрульних катерів» на загальну суму близько $600 млн. За інформацією джерел, обізнаних із ситуацією, це формулювання означає, що українці закуповують за власний кошт десять Mark VI, плюс чотири катери будуть оплачені коштом міжнародної допомоги Україні по лінії Держдепартаменту США, і ще два можуть бути придбані в разі подальшої необхідності.

На додачу, кожний катер буде оснащено сучасним озброєнням: по дві 25-мм автоматичні гармати MSI Seahawk A2, системою ідентифікації «свій-чужий», інфрачервоними відеокамерами та акустичним пристроєм дальнього радіусу дії LRAD. До речі, останній може використовуватися для подачі дуже гучних сигналів та здійснення комунікації з іншими кораблями і як нелетальна зброя. Цей пристрій здатний відбивати генеруючі акустичні атаки – на кшталт тих, що застосовувались проти американських дипломатів на Кубі.

Нові американські катери мають швидкість 45 вузлів і вражаючий діапазон дії – до 750 морських миль при крейсерській швидкості 25 вузлів. Для розуміння, максимальна дистанція між східним і західним берегами Чорного моря (від Грузії до Болгарії) становить 730 морських миль, мінімальна – від південного узбережжя Криму до Туреччини – 160 миль.

Таким чином, американські Mark VI легко опанують регіон та суттєво посилять українські ВМС, які поки що залишаються не у виграшній позиції порівняно з російським флотом.

Аби досягти балансу сил у Чорноморсько-Азовському басейні в умовах протистояння російській агресії, Україна має обрати найбільш ефективний та найменш витратний шлях посилення власних можливостей на морі. Наприклад, для того, щоб зрівнятися з росіянами за кількістю великих бойових кораблів, потрібні мільярди й мільярди доларів. Виходом може стати створення так званого «москітного» флоту, який є найбільш реалістичним з точки зору балансу ефективності-вартості. Він передбачає наявність швидкохідних і маневрених бойових катерів – торпедних, сторожових, ракетних, а також інших видів.

Тактика «москітів» (тобто великої кількості «кусючої» дрібноти) зародилася ще в часи Першої світової, коли було доведено, що вони здатні позбавити панування великі кораблі супротивника в прибережних районах.

У Стратегії ВМС Збройних Сил України від 2019 року ставка робиться саме на «москітний» флот. «Перевагою (катерів – ред.) над більшими кораблями є стрімкість та раптовість дії, можливість передислокації по суходолу та здатність діяти на річках», – зазначено в документі, розробленому українськими й західними військовими експертами. При цьому підкреслюється, що в поєднанні з інноваційною тактикою катери «москітного» флоту «дозволять перемагати сильнішого супротивника в морських боях і операціях».

Нині ВМС України вже має з півтора десятка бойових катерів, у тому числі два американських патрульних «Айленди», що прибули в жовтні минулого року до Одеси, артилерійські катери проєкту «Гюрза-М», а також ракетні, протидиверсійні, десантно-штурмові та інші види малих бойових кораблів. Разом з новими Mark VI їхня кількість практично подвоїться, що відчутно змінить баланс сил у Чорному та Азовському морях.

Знаково, що рішення Держдепу США про можливість продажу українській стороні новітніх Mark VI було ухвалено майже одночасно з набуттям Україною статусу партнера НАТО з розширеними можливостями (Enhanced Opportunities Partner). Крім того, лише кілька днів тому США затвердили пакет оборонної допомоги Україні на суму $250 млн по лінії Пентагону. А нещодавно в Україну прибула перша партія куплених «Джавелінів» та іншого американського обладнання.

Зміна законодавства України щодо закупівлі іноземної зброї почала працювати на посилення можливостей українського війська. І це важливо, бо створює додатковий силовий потенціал.

Водночас додаткову підтримку послідовно демонструють партнери в Сполучених Штатах. І як стверджують впливові американські експерти, незалежно від того, чи зміниться керівництво Білого дому після виборів цього року, Україна й надалі матиме потужну допомогу США у військовій сфері, у тому числі летальною зброєю та засобами безпеки.

Для України це критично важливо, особливо в період тривалої російської агресії, а також політичної турбулентності всередині країни, де ситуація додатково розгойдується за гібридним сценарієм Кремля. Це також важливо з тієї точки зору, що усвідомлення приходить і в самій Росії, де історично поважають противника лише тоді, коли він починає вести діалог з позиції сили.

Вашингтон надсилає чіткий сигнал: США дотримуються міжнародних гарантій щодо захисту України, і це не лише голослівні заяви. Сполучені Штати готові допомагати своєму тепер уже близькому партнерові (у межах НАТО) обороняти рубіж західної демократії, яка є основою сучасного західного світу. А отже, це відповідає інтересам національної безпеки США.

Нагадаєм, США схвалили продаж Україні 16 катерів Mark VI, а також 72 гармат та іншого обладнання на $600 млн.