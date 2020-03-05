На средства Фонда национального благосостояния РФ построят ледоколы и дорогу к Керченскому мосту
|19:15 19.06.2020
|Крым
Правительство России выбрало 15 крупных проектов, которые будут финансировать деньгами Фонда национального благосостояния.
Соответствующее распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, пишет finanz.ru.
В перечень включены строительство третьего и четвертого серийных универсальных атомных ледоколов проекта 22220, головного атомного ледокола проекта 10510 «Лидер». Стоимость первого проекта оценивается в 100 млрд рублей, второго - в 98,6 млрд. Завершение стройки назначено на 2024-27 гг.
Деньгам ФНБ также будет профинансировано строительство терминала сжиженного природного газа и «Утренний» в порту Сабетта. Терминал строится в рамках проекта «Арктик СПГ-2» принадлежащего миллиардеру Леониду Михельсону «Новатэка». Изначально его оценивали с 144 млрд рублей, но к 2020 году смета увеличилась до 163 млрд.
Еще 59,1 млрд из фонда достанется стройке новой трассы к Крымскому мосту: для этого планируют реконструировать дороги «А-289 «Краснодар-Темрюк» и А-290 «Новороссийск-Керчь». Проекты, которые готовились с лета прошлого года, включены в комплексный план модернизации инфраструктуры до 2024 года.
Помимо этого, деньгами ФНБ правительство оплатит возведение многофункциональной ледовой арены в Новосибирске, проект "Сибирского кольцевого источника фотонов", реконструкцию Щелковских межрайонных очистных сооружений, комплексное развитие участка Междуреченск - Тайшет Красноярской железной дороги, строительство и реконструкцию объектов многофункционального технологического кластера "Образцово" в Москве и Подмосковье.
В перечень попали также мост через реку Шексну в Череповце, дороги в обход Калуги и реконструкция части кольцевого маршрута в обход Калининграда.
На 1 июня общий размер ФНБ составлял 12,161 триллиона рублей. Из этой суммы, впрочем, треть уже потрачена. 2,162 трлн рублей вложены в контрольный пакет акций Сбербанка, 540,6 млрд рублей выделены на поддержку ВЭБа (в виде депозитов под льготную ставку), 138,4 млрд рублей - на помощь ВТБ и Газпромбанку, 3 млрд долларов сгинуло в еврооблигациях Украины, купленных за два месяца до бегства из страны Виктора Януковича. Наконец, 222,2 млрд рублей и 4,1 млрд долларов освоены в рамках «самоокупаемых инвестиционных проектов».
Свободных средств в фонде оставалось на 8,205 триллиона рублей, следует из данных Минфина. Это 53,4 млрд долларов, 46 млрд евро и 8,9 млрд фунтов стерлингов, размещенных на валютных счетах в ЦБ.
За май резервы правительства похудели на 712 млрд рублей. Причем, потрачено на покрытие дефицита федерального бюджета было лишь 193,1 млрд рублей, остаток - 519 млрд рублей - Минфин потерял на падении курсов валют.
На 1 апреля тот же объем валютных запасов (115,9 млрд долларов в пересчете по курсу) стоил 9,152 триллиона рублей. Таким образом, за два месяца крепкий рубль «съел» 947 млрд рублей накоплений правительства, а с конца марта потери достигли 1,21 триллиона рублей.
Минфин, напомним, продает валюту на МосБирже, компенсируя бюджету выпавшие нефтяные доходов: 77,8 млрд рублей в марте, 193,1 млрд - в апреле. На июнь запланированы интервенции на сумму 203,7 млрд рублей.
Если же цены на нефть закрепятся выше 42,4 доллара за баррель, согласно бюджетному правилу, расходование фонда нужно прекратить и возобновить накопление резервов. Впрочем, такой сценарий, похоже, не входит в планы Минфина и ЦБ, которые без огласки решили «модифицировать» бюджетное правило.
На пресс-конференции 5 июня, глава центробанка Эльвира Набиуллина не дала прямого ответа на вопрос, вернется ли регулятор к скупке валюты при нефти дороже «цены отсечения», сигнализируя, что Минфин будет компенсировать выпадающие доходы не только от снижения нефтяных котировок, но и от сокращения объемов добычи в рамках ОПЕК+.
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