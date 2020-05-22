В турецкой провинции Эскишехир в пятницу, 19 июня были проведены испытания первого отечественного двигателя TJ300 для ракет средней дальности.

Испытания прошли на предприятии компании TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) с участием министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанк и генерального директора компании TEI Махмута Акшита, пишет Анадолу.

Варанк объявил, что испытания прошли успешно, а ракетный двигатель, является очередным успехом оборонпрома Турции.

Несмотря на малые габариты двигатель TJ300 обладает высокой энергоемкостью, обладает мощностью в 400 лошадиных сил, отметил министр.

«Двигатель TJ300 изначально был разработан для противокарабельных ракет средней дальности, однако может быть использован и на многих других платформах. Подобного результата удалось достичь за счет усилий инженеров TEI.

Мы внимательно отслеживаем и гордимся успехами турецких инженеров. Турция снижает импортозависимость в оборонной сфере и это укрепляет позиции страны», - сказал Варанк.

По словам министра, что инфраструктура для тестирования оборонной продукции также создана за счет отечественных технологий и это немаловажно.

«В противном случае, мы будем вынуждены каждый раз обращаться за помощью к иностранным государствам, а в случае отказа лишимся возможности оценивать качество своих разработок, а значит - двигаться вперед», - сказал Варанк.

Двигатель TJ300 разработан усилиями специалистов центра TÜBİTAK, а также инженеров компаний TEI и Roketsan.