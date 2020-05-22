В Турции протестировали двигатель для ракет средней дальности
|18:15 19.06.2020
|Турция
В турецкой провинции Эскишехир в пятницу, 19 июня были проведены испытания первого отечественного двигателя TJ300 для ракет средней дальности.
Испытания прошли на предприятии компании TUSAŞ Motor Sanayii AŞ (TEI) с участием министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанк и генерального директора компании TEI Махмута Акшита, пишет Анадолу.
Варанк объявил, что испытания прошли успешно, а ракетный двигатель, является очередным успехом оборонпрома Турции.
Несмотря на малые габариты двигатель TJ300 обладает высокой энергоемкостью, обладает мощностью в 400 лошадиных сил, отметил министр.
«Двигатель TJ300 изначально был разработан для противокарабельных ракет средней дальности, однако может быть использован и на многих других платформах. Подобного результата удалось достичь за счет усилий инженеров TEI.
Мы внимательно отслеживаем и гордимся успехами турецких инженеров. Турция снижает импортозависимость в оборонной сфере и это укрепляет позиции страны», - сказал Варанк.
По словам министра, что инфраструктура для тестирования оборонной продукции также создана за счет отечественных технологий и это немаловажно.
«В противном случае, мы будем вынуждены каждый раз обращаться за помощью к иностранным государствам, а в случае отказа лишимся возможности оценивать качество своих разработок, а значит - двигаться вперед», - сказал Варанк.
Двигатель TJ300 разработан усилиями специалистов центра TÜBİTAK, а также инженеров компаний TEI и Roketsan.
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