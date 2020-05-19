Подконтрольный России Армянский городской суд назначил на 25 июня предварительное заседание по делу против национального лидера крымских татар Мустафы Джемилева, которое инициировало российское ФСБ.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов, передает Крым.Реалии.

«Предварительное судебное заседание будет проходить в закрытом режиме», – написал Полозов в Фейсбуке.

Ранее Полозов подал российскому следователю ходатайство о предварительном слушании по «делу Джемилева».

Управление Следкома России в Крыму 13 апреля предъявило Джемилеву обвинение по трем статьям российского Уголовного кодекса. По словам адвоката Николая Полозова, против Джемилева сейчас используют материалы украинского дела его сына Хайсера.

27 мая Следком России по Крыму и Севастополю завершил расследование данного "дела".​