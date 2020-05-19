Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму 19 червня відхилив апеляційну скаргу на арешт українського військового Євгена Добринського, затриманого російською ФСБ поблизу адмінкордону з Херсонською областю. Український військовий продовжує перебувати в СІЗО Сімферополя.

Про це кореспонденту Крим.Реалії повідомив адвокат Іслям Веліляєв.

«Нашу апеляційну скаргу відхилили. Самого Добринського в суд не доставили, він брав участь у засіданні через відеоконференцзв'язок. На суді я говорив, що для нього це суворе покарання, тому що злочин малозначний, фактично немає жодних доказів, що він може сховатися і втекти від суду і слідства. Однак суд вважає інакше. Все залишив у силі», – розповів адвокат

За словами Веліляєва, Добринський виглядає непогано.

«Запитали у нього про самопочуття. Він відповів, що все добре. Він передав привіт Україні, своїм родичам, щоб не хвилювалися», – додав адвокат.

Раніше постійний представник України в ОБСЄ Євген Цимбалюк повідомив, що Україна вимагає від Росії негайно звільнити українського військового Євгена Добринського.

Після інформації про арешт в анексованому Криму українського військовослужбовця Євгена Добринського уповноважений України з питань захисту прав військовослужбовців Олег Чуйко направив відповідні листи правоохоронним органам Росії та російському омбудсмену Тетяні Москальковій щодо з'ясування правових підстав затримання громадянина України. Однак відповіді досі не надійшло.

Військова служба правопорядку у Збройних силах України повідомила, що 30 травня, приблизно о п'ятій ранку, на адмінкордоні анексованого Росією Криму з Херсонською областю, біля Чонгара, зник український військовослужбовець. Пізніше у ЗСУ повідомили, що зниклий – Євген Добринський.

3 червня підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя заарештував його на місяць. Захист українського військового подав апеляційну скаргу на це рішення.

Перед цим про затримання Добринського повідомила російська ФСБ. Відносно українського військового порушено кримінальну справу «про незаконний перетин кордону Росії». Також російські силовики стверджують, що «під час огляду у нього виявили речовину, імовірно, наркотичного походження, її направили на експертизу».

Командування десантно-штурмових військ Збройних сил України назвало «прогнозованою російською пропагандою» заяви ФСБ про затриманого українського військового.