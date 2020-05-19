Кожен підкомітет багатонаціонального об’єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування матиме свої особливості, наприклад J1 – опікуватиметься питаннями військової освіти, працюючи із Міністерством оборони та представництвом НАТО в Україні.

Про це заявила капітан Юлія Щукіна - офіцер головного управління військового співробітництва і верифікації Збройних сил України, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Необхідність створення українсько-американського Об’єднаного координаційного комітету виникла ще у 2014 році, коли Сполучені Штати Америки першими надали практичну допомогу Збройним Силам України у відсічі російської збройної агресії", - розповіла Щукіна.

За її словами, у 2015 році до комітету приєднались Канада та Велика Британія, а згодом – Литва і Польща. Відповідно, комітет було переформовано у багатонаціональний об’єднаний координаційний комітет з питань військового співробітництва та оборонного реформування.

Повідомляється, що до 2020 року комітет існував у структурі, яка включала 14 підкомітетів і 3 робочі групи. Структура охоплювала основні сфери та напрями Збройних Сил, які потребували допомоги в першу чергу.

"Стало зрозумілим, що з початком практичної фази трансформації системи військового управління, комітет має також адекватно трансформуватися. Відтак, під час останнього засідання у листопаді минулого року пропозицію розпочати роботу над обговоренням нової структури та діяльності комітету було сприйнято схвально усіма учасниками", - сказала Щукіна.

За її словами, в результаті, серед кількох варіантів, опрацьованих спільно з партнерами, було обрано структуру, орієнтовану на функціональні напрями.

"Така структура передбачатиме роботу підкомітетів відповідно до J-структури, а також напрямів, процес реформування яких триває. Зазначена схема відповідає новоствореним штабним структурам і забезпечуватиме об’єднаний, міжвидовий підхід до планування, підготовки та застосування збройних сил", - розповіла Щукіна.

Щукіна зазначила, що співголовами залишатимуться представники країн-учасниць, буде створено 9 підкомітетів (вісім відповідно до J-структури (один об’єднаний - J5 та J8) і підкомітет Військової поліції), а також 4 робочі групи, кількість яких може бути змінено відповідно до потреб.

"Ключовою відмінністю організації роботи у трансформованих підкомітетах є те, що до них входитимуть представники відповідних структурних підрозділів (J-, A-, N-, G-) штабів командувань видів, окремих родів військ (сил), а також представники іноземних тренувальних місій і радники. Це дасть змогу застосовувати уніфіковані підходи до організації діяльності за функціональними напрямами, а також розробляти єдині штабні процедури по усій вертикалі управління", - сказала вона.

За її словами, кожен підкомітет матиме свої особливості: J7, наприклад, окрім тренувальних місій, тісно співпрацюватиме із багатонаціональною координаційною групою (MCC), а J1 – опікуватиметься також питаннями військової освіти, працюючи із Міністерством оборони та представництвом НАТО в Україні. Крім цього, планується переглянути і систематизувати вироблення запиту на отримання матеріально-технічної допомоги.

"Таким чином, комітет і надалі залишатиметься дієвим механізмом співпраці зі збройними силами іноземних держав у військовій сфері. Його трансформація дозволить вивести цю співпрацю на якісно новий рівень", - повідомила Щукіна.

Щукіна розповіла, що чергові засідання виконавчого комітету планується провести у середині липня у форматі відеоконференції. У вересні поточного року відбудеться засідання виконавчого комітету за особистої присутності учасників, а в листопаді-грудні заплановано проведення розширеного засідання комітету.