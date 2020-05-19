У Міноборони розповіли, як у ЗСУ відбувається впровадження стандартів НАТО

16:15 19.06.2020   Украина

Кожен підкомітет багатонаціонального об’єднаного координаційного комітету з питань військового співробітництва та оборонного реформування матиме свої особливості, наприклад J1 – опікуватиметься питаннями військової освіти, працюючи із Міністерством оборони та представництвом НАТО в Україні. 

Про це заявила капітан Юлія Щукіна - офіцер головного управління військового співробітництва і верифікації Збройних сил України, передає УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Необхідність створення українсько-американського Об’єднаного координаційного комітету виникла ще у 2014 році, коли Сполучені Штати Америки першими надали практичну допомогу Збройним Силам України у відсічі російської збройної агресії", - розповіла Щукіна.

За її словами, у 2015 році до комітету приєднались Канада та Велика Британія, а згодом – Литва і Польща. Відповідно, комітет було переформовано у багатонаціональний об’єднаний координаційний комітет з питань військового співробітництва та оборонного реформування.

Повідомляється, що до 2020 року комітет існував у структурі, яка включала 14 підкомітетів і 3 робочі групи. Структура охоплювала основні сфери та напрями Збройних Сил, які потребували допомоги в першу чергу.

"Стало зрозумілим, що з початком практичної фази трансформації системи військового управління, комітет має також адекватно трансформуватися. Відтак, під час останнього засідання у листопаді минулого року пропозицію розпочати роботу над обговоренням нової структури та діяльності комітету було сприйнято схвально усіма учасниками", - сказала Щукіна.

За її словами, в результаті, серед кількох варіантів, опрацьованих спільно з партнерами, було обрано структуру, орієнтовану на функціональні напрями.

"Така структура передбачатиме роботу підкомітетів відповідно до J-структури, а також напрямів, процес реформування яких триває. Зазначена схема відповідає новоствореним штабним структурам і забезпечуватиме об’єднаний, міжвидовий підхід до планування, підготовки та застосування збройних сил", - розповіла Щукіна.

Щукіна зазначила, що співголовами залишатимуться представники країн-учасниць, буде створено 9 підкомітетів (вісім відповідно до J-структури (один об’єднаний - J5 та J8) і підкомітет Військової поліції), а також 4 робочі групи, кількість яких може бути змінено відповідно до потреб.

"Ключовою відмінністю організації роботи у трансформованих підкомітетах є те, що до них входитимуть представники відповідних структурних підрозділів (J-, A-, N-, G-) штабів командувань видів, окремих родів військ (сил), а також представники іноземних тренувальних місій і радники. Це дасть змогу застосовувати уніфіковані підходи до організації діяльності за функціональними напрямами, а також розробляти єдині штабні процедури по усій вертикалі управління", - сказала вона.

За її словами, кожен підкомітет матиме свої особливості: J7, наприклад, окрім тренувальних місій, тісно співпрацюватиме із багатонаціональною координаційною групою (MCC), а J1 – опікуватиметься також питаннями військової освіти, працюючи із Міністерством оборони та представництвом НАТО в Україні. Крім цього, планується переглянути і систематизувати вироблення запиту на отримання матеріально-технічної допомоги.

"Таким чином, комітет і надалі залишатиметься дієвим механізмом співпраці зі збройними силами іноземних держав у військовій сфері. Його трансформація дозволить вивести цю співпрацю на якісно новий рівень", - повідомила Щукіна.

Щукіна розповіла, що чергові засідання виконавчого комітету планується провести у середині липня у форматі відеоконференції. У вересні поточного року відбудеться засідання виконавчого комітету за особистої присутності учасників, а в листопаді-грудні заплановано проведення розширеного засідання комітету.



Ще на цю тему:

09:15 18.06.2020
Столтенберг: Став партнером із розширеними можливостями, Україна ще більше наблизилася до НАТО
08:30 17.06.2020
Міністр оборони України назвав три складові нарощування бойових спроможностей ВМС України за стандартами НАТО
20:15 16.06.2020
﻿Умланд: Україна вже на такій стадії наближення до НАТО, що членство є можливим, і в Кремлі це бачать
18:04 16.06.2020
Україна має шанси стати членом НАТО "у правильний момент" - посол США
17:30 16.06.2020
Таран провів переговори з очільником представництва НАТО в Україні: про що йшлося
17:01 16.06.2020
Столтенберґ: Україна довела, що є дуже цінним партнером для НАТО
15:21 16.06.2020
Угорщина так і не зняла вето на проведення комісії "Україна-НАТО"
20:30 15.06.2020
Після отримання нового статусу в НАТО Україна прагне членства - Стефанішина
08:15 15.06.2020
Україна стала учасником Партнерства розширених можливостей НАТО
17:32 12.06.2020
Україна стала учасницею партнерства розширених можливостей НАТО
16:01 02.06.2020
З датою не визначилися. Рада перенесла проведення сесії ПА НАТО в Києві через пандемію коронавірусу
15:30 02.06.2020
Програма розширених можливостей НАТО: Київ розраховує на підтримку Берліна
Новини
Азербайджан Азербайджан
15:30 17.06.2020
«Азербайджанское Каспийское морское пароходство» восстановило контейнерные перевозки в Туркменистан
20:00 28.05.2020
В Беларуси готовы перерабатывать азербайджанскую нефть
12:40 22.05.2020
COVID-19: Україна отримала від Азербайджану гуманітарну допомогу
16:45 19.05.2020
Азербайджанский танкер «Лачин» выйдет в первый рейс в иностранных водах
Всі новини країни
Армения Армения
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
11:30 15.06.2020
На акції протесту в Вірменії затримали близько 100 осіб
17:15 12.06.2020
Вірменія на місяць продовжує надзвичайний стан через епідемію
Всі новини країни
Болгария Болгария
19:30 19.06.2020
Прем'єр Болгарії звинуватив президента у стеженні за ним з дрона
17:41 18.06.2020
На болгарсько-грецькому кордоні – кілометрові черги через туристів
20:00 15.06.2020
Туроператоры, перевозчики и отельеры Болгарии собираются на протест в Софии
13:15 15.06.2020
Болгария вступает в зону евро
Всі новини країни
Греция Греция
12:45 16.06.2020
Греція дозволила в’їзд сербським туристам, які застрягли на болгарсько-грецькому кордоні
08:45 16.06.2020
На в'їзді до Греції розвернули тисячі туристів, яким хибно повідомили про відкритий кордон
18:45 15.06.2020
На границе Греции и Турции возникла угроза эскалации – Frontex
09:30 15.06.2020
В Греции готовы к возобновлению международных рейсов
Всі новини країни
Грузия Грузия
20:45 19.06.2020
ЮВО: Военнослужащие российской военной базы в Абхазии проходят курс интенсивной одиночной подготовки
19:45 17.06.2020
ЮВО: У российских мотострелков в Абхазии начался масштабный полевой выход
14:45 17.06.2020
Постпред США в НАТО: Мы прилагаем больше усилий в отношении Грузии
09:46 16.06.2020
Україна повідомила Грузії про планований замах на журналіста, який ображав Путіна
Всі новини країни
Молдова Молдова
14:00 19.06.2020
У Молдові "замінували" посольство Росії вже третій раз за місяць
16:21 16.06.2020
Генпрокуратура Молдови відправила запит до США на екстрадицію олігарха Плахотнюка
16:15 15.06.2020
Молдова відкрила ресторани і спортзали, попри зростання кількості заражень
13:41 12.06.2020
Різко зросла кількість заражень коронавірусом в Молдові
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 19.06.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 18, 19 июня
18:45 19.06.2020
Российская военная авиация значительно увеличила активность в Ливии - США
18:30 19.06.2020
Морской буксир ЧФ России завершил испытания на Черном море / Фото
16:00 19.06.2020
В России начали клинические испытания вакцины от коронавируса на военных
Всі новини країни
Румыния Румыния
18:15 17.06.2020
У Румунії – найбільший приріст нових хворих за останні 6 тижнів
13:00 15.06.2020
Румыния вызвала российского посла из-за угроз Москвы
12:30 12.06.2020
Румунія створить список країн, після повернення з яких не вимагатимуть самоізоляцію
10:15 11.06.2020
Румунська компанія встановить перший офшорний вітропарк в Чорному морі
Всі новини країни
Турция Турция
18:15 19.06.2020
В Турции протестировали двигатель для ракет средней дальности
12:00 19.06.2020
Туреччина може придбати в РФ літаки-амфібії Бе-200 з українськими двигунами / Фото
09:15 19.06.2020
НАТО розслідує військово-морський інцидент між Туреччиною і Францією в Середземному морі
18:48 18.06.2020
Туреччина заявляє, що завдала ударів по 500 об’єктах курдів на півночі Іраку
Всі новини країни
Украина Украина
21:10 19.06.2020
Стало известно, когда вступят в силу продленные крымские санкции ЕС
20:30 19.06.2020
Легализация аннексии Крыма: Москва продолжит включать крымских «общественников»-марионеток в мероприятия ООН
20:15 19.06.2020
«Москітний» флот: Що змінять американські катери для України
20:00 19.06.2020
Суд у Криму відхилив апеляцію на арешт українського військового – адвокат
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд