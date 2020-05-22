Морпорт «Южный» обрабатывает судно Lyubov

19:45 19.06.2020   Украина

ГП «Морской торговый порт (МТП) «Южный» осуществляет погрузку экспортной партии шрота объемом 6 тыс тонн на судно Lyubov (флаг — Острова Кука). 

Об этом сообщила пресс-служба госстивидора, пишут Порты Украины.

Обработка судна осуществляется на причале №8. Балкер ошвартовался в среду, 17 июня. Дедвейт судна — 7,403 тыс. тонн, длина — 140 метров, ширина — 16,6 метра.

«Загрузку судна планируется завершить 20 июня», — указала пресс-служба.

ГП «МТП «Южный» оперирует причалами №5, 6, 7, 8, 9 и 38 морского порта «Пивденный». Госстивидор в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 23%, или на 2,841 млн тонн — до рекордных 15,153 млн тонн.



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