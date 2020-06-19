Прем'єр Болгарії звинуватив президента у стеженні за ним з дрона

19:30 19.06.2020   Болгария

Президент Болгарії Румен Радев у четвер, 18 червня, спростував звинувачення у нібито використанні дрона для фотографування прем'єр-міністра Бойка Борисова в його спальні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство DPA.

Борисов звинуватив Радева в тому, що він нібито шпигував за ним з безпілотника. Він сказав про це після того, як в інтернеті було анонімно опубліковано фото, які нібито показують, що Борисов спить у ліжку. На фотографіях видно пістолет на тумбочці та кілька стосів банкнот номіналом 500 євро і золоті бруски у відкритій тумбочці.

Радев живе в резиденції поблизу державної вілли Борисова неподалік від Софії. "Я керував літаками та безпілотниками, але я не маю нічого спільного з тим, про що говорить Борисов", - сказав колишній пілот винищувача Румен Радев.

У середу ввечері Борисов звинуватив своїх політичних опонентів у перешкоджанні його зусиллям запровадити євро в Болгарії, піддаючи його насмішкам. Він також заявив, що його опоненти побачили, мовляв, не зможуть перемогти на виборах, тому намагаються його скомпрометувати.

Президент Радев повідомив, що доручив Службі національної безпеки (НСС) Болгарії розслідувати справу і перевірити джерело витоку фотографії.



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