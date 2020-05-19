В Ізмаїлі та п'яти районах Одещини посилили карантин
|19:00 19.06.2020
|Одесская обл.
Комісія з ТЕБ і НС Одеської облдержадміністрації ухвалила рішення про посилення карантинних заходів в Ізмаїлі та п'яти районах області.
Про це розповів 19 червня після засідання комісії головний санітарний лікар Одещини Віталій Гончаров, повідомляє Укрінформ.
"Наразі економіка нав'язує умови послаблення карантинних заходів, а епідемічна ситуація навпаки - вимагає жорстких обмежень, дотримання яких дозволить стримати подальше поширення COVID-19. З урахуванням зростання динаміки інфікування жителів за останні 7 днів обласна комісія з ТЕБ і НС визнала шість адміністративних територій області із значним розповсюдженням COVID-19. Зокрема, Болградський, Ізмаїльський, Ананьївський, Татарбунарський і Лиманський райони та місто Ізмаїл", - зазначив Гончаров.
Комісія ухвалила рішення запровадити з 19 червня на цих адмінтериторіях більш жорсткі карантинні заходи, щоб не допустити подальшого розповсюдження захворюваності на COVID-19, а в Болградському районі продовжити дію карантину, введеного 18 червня.
Наразі дві лабораторії МОЗ, що функціонують в Одесі, спроможні щодоби виконувати до 660 ПЛР-досліджень.
Торкнувшись причин росту випадків інфікування коронавірусом, санлікар акцентував, що нинішня епідситуація є наслідком недотримання населенням діючих карантинних обмежень, санітарних норм соціального дистанціювання та нехтування засобами індивідуального захисту.
Гончаров уточнив, що протягом останнього тижня в області зафіксовано зростання в 1,7 рази лабораторно підтверджених випадків захворювань на COVID-19, особливо зросла кількість захворювань у Болградському районі - тут зареєстровано 95 випадків інфікувань коронавірусом. Усього на Одещині зафіксовано станом на 19 червня 1202 випадків інфікування, в тому числі 10 відсотків складають діти, 19 випадків - летальні.
Зі свого боку, голова ОДА Максим Куций зауважив, що знає про напружену ситуацію у Болграді, де 18 червня відбулася акція протесту підприємців, пов'язана з карантинними обмеженнями.
Очільник області закликав жителів району не піддаватись підбурюванням окремих провокаторів до протиправних дій, а суворо дотримуватися поновлених комісією з ТЕБ і НС карантинних заходів, зумовлених погіршенням епідситуації.
"Правоохоронцям доручено моніторити виконання заборони на пасажирські перевезення, фукціонування ринків, кафе, ресторанів і проведення масових заходів", - додав очільник області.
Станом на 19 червня в Україні лабораторно підтверджені 34 984 випадки COVID-19, за добу — 921 новий. Усього зафіксовано 985 летальних випадків. 16 033 людей одужали.
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