Военные самолеты, поставленные Россией ливийской национальной армии под руководством Халифы Хафтара в Ливию в конце мая, ведут активную операционную деятельность на территории страны.

Об этом говорится в заявлении Командования ВС США в Африке, пишет группа Информационное сопротивление.

«Эти российские самолеты используются для поддержки частных военных компаний, спонсируемых правительством России. Африканское командование США имеет фотографические доказательства взлета российского самолета с авиабазы Аль-Джуфра. Также был сфотографирован МиГ-29, работавший в окрестностях города Сирт», — говорится в заявлении.

В конце мая Командование ВС США в Африке сообщило, что по крайней мере 14 МиГ-29 и несколько Су-24 были переправлены из России в Сирию, где их знаки принадлежности были закрашены для маскировки их российского происхождения. Затем эти самолеты были доставлены в Ливию, что является прямым нарушением эмбарго Организации Объединенных Наций на оружие.

«Постоянное участие России в Ливии усиливает насилие и затягивает политическое решение», — сказал генерал Брэдфорд Геринг, директор по операциям Африканского командования США. «Россия продолжает настаивать на стратегической опоре на южном фланге НАТО, и это идет в ущерб невинным ливийским жизням».

«Мы знаем, что эти истребители еще не были в Ливии», — сказал полковник Крис Карнс, директор по связям с общественностью Командования ВС США в Африке. «Очевидно, что они поставлены из России, а не прибыли из другой страны».

Внедрение Россией пилотируемых военных самолетов в Ливию меняет характер нынешнего конфликта и усиливает потенциальный риск для всех ливийцев, особенно невинных гражданских лиц.

«Есть опасения, что эти российские самолеты управляются неопытными негосударственными наемниками ЧВК, которые не будут придерживаться международного права, а именно, они не связаны традиционными законами вооруженных конфликтов», — сказал Геринг. «Если это правда, то жизнь невинных ливийцев находится под угрозой».

Как крупнейший торговец оружием в Африке, Россия продолжает получать прибыль от насилия и нестабильности на всем континенте. Российские ЧВК, поддерживаемые правительством, такие как Группа Вагнера, работают в шестнадцати странах Африки.

«Россия неустанно придерживалась повествования о неправдоподобных опровержениях в СМИ», — сказал Карнс. «Трудно отрицать факты. Российское вмешательство и маскировка активности в Ливии заметны и задерживают прогресс мирного разрешения конфликта».