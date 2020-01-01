В оккупированном Севастополе юрист Владимир Новиков обратился в избирком города с требованием исключить его из списка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию России.

Об этом он сообщил в своем блоге, пишут Новости Крыма.

«Как преподаватель истории и обществоведения, а также, как специалист в области права – практикующий юрист, заявляю о своем категорическом несогласии с голосованием по поправкам в Конституцию, которое назначено на 1 июля 2020 года, так как такое голосование полностью незаконно и преступно, ведет к узурпации власти одним человеком и непосредственно связанным с ним лицами. У нас просто украли Родину и страну», – говорится в заявлении Новикова.

Он добавил, что не желает принимать участие «в этом фарсе» и потому требует исключить себя из списка избирателей по избирательному участку по ул. Гоголя 20 А в Севастополе.

Кроме того, Новиков требует, чтобы после окончания голосования 1 июля ему выдали справку с подтверждением исключения из списка голосования и что он не принимал участия в голосовании 1 июля.