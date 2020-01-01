Морской буксир "Андрей Степанов" завершил испытания на Черном море.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, пишет sudostroenie.info.

В настоящее время судно готовится к переходу из Севастополя на Камчатку, где войдет в состав отряда судов обеспечения ВМФ РФ.



Планируется что судно прибудет к месту дислокации Северным морским путем.

Морской буксир проекта 23470: разработчик проекта — ЦКБ "Балтсудопроект".



К числу основных задач относится проведение эскортных операций в дальней океанской зоне, перевозка грузов, ломка льда, а также участие в поисково-спасательных и специальных операциях.



Длина наибольшая — 69,75 м

Ширина наибольшая — 15 м

Осадка наибольшая — 5,2 м

Водоизмещение — ок. 3200 т

Дедвейт — ок. 700 т

Грузоподъёмность — 200 т

Автономность по запасам провизии — ок. 30 сут.

Дальность плавания (при скорости 14 уз) — 3000 миль

Тяга на швартовых — ок. 80 т





Фото: Минобороны РФ