Морской буксир ЧФ России завершил испытания на Черном море / Фото
|18:30 19.06.2020
|Россия
Морской буксир "Андрей Степанов" завершил испытания на Черном море.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ, пишет sudostroenie.info.
В настоящее время судно готовится к переходу из Севастополя на Камчатку, где войдет в состав отряда судов обеспечения ВМФ РФ.
Планируется что судно прибудет к месту дислокации Северным морским путем.
Морской буксир проекта 23470: разработчик проекта — ЦКБ "Балтсудопроект".
К числу основных задач относится проведение эскортных операций в дальней океанской зоне, перевозка грузов, ломка льда, а также участие в поисково-спасательных и специальных операциях.
Длина наибольшая — 69,75 м
Ширина наибольшая — 15 м
Осадка наибольшая — 5,2 м
Водоизмещение — ок. 3200 т
Дедвейт — ок. 700 т
Грузоподъёмность — 200 т
Автономность по запасам провизии — ок. 30 сут.
Дальность плавания (при скорости 14 уз) — 3000 миль
Тяга на швартовых — ок. 80 т
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