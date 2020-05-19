Оккупационные власти Крыма намерены до конца 2020 года провести работы по переброске воды из Тайганского водохранилища в систему водоснабжения Симферополя.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Россия 24» сообщил т.н. "глава республики" Сергей Аксёнов, пишет Крыминформ.

«У нас освободился определенный объем воды, ранее эта вода перебрасывалась в Феодосию и Керчь. Сегодня они запитываются из ряда водозаборов – Нежинского, Просторненского и Новогригорьевского. А объем воды 60 тысяч кубометров в сутки дополнительно можно перебросить на Симферополь», – уточнил Аксёнов.

"Глава Крыма" отметил, что инвестиционный пакет по проекту переброски воды уже подготовлен и проходит согласование в федеральном правительстве. Власти рассчитывают завершить работы до конца года. «Время проведения работ в принципе для крупной компании может составить 4,5-5 месяцев с учетом отсутствия у нас сегодня работы 44-го федерального закона, – подчеркнул глава республики. – Практически это даст возможность до конца года обеспечить Симферополь в полном объеме, даже в условиях засухи, питьевой водой».

По информацииАксенова, имеющихся сейчас запасов питьевой воды в водохранилищах, питающих столицу оккупированного Крыма, хватит более, чем на три месяца.