Станом на ранок 19 червня в Україні 34 984 лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом. За добу хворобу діагностували у 921 людини.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров'я України, пише ZN,UA.

"19 червня (станом на 9:00) в Україні 34 984 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 985 летальних, 16033 пацієнти одужали", - йдеться в повідомленні відомства.

Відзначається, що за весь час епідемії в країні проведено 542 247 ПЛР-досліджень.

Pа останній тиждень епідеміологічна ситуація в Україні погіршилась, кількість нових випадків інфікування щодня зростає. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов пояснив цю тенденцію небажанням українців дотримуватися правил профілактики коронавірусу.

17 червня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин в Україні до 31 липня, а також оновив механізми, за якими в регіонах зі значним поширенням коронавірусу можуть посилювати карантинні обмеження. Карантин в Україні діє з 12 березня, перший етап ослаблення обмежень розпочався 11 травня.