Морской порт «Черноморск» в январе-мае 2020 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,6% — до 10,292 млн тонн.

Об этом свидетельствуют фактические данные ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ), пишет издание Порты Украины.

Перевалка экспортных грузов выросла на 1,5% — до 8,614 млн тонн. Переработка импортных грузов сократилась на 16,8% — до 1,226 млн тонн, транзитных — на 15,6%, до 446,25 тыс. тонн, каботажных — в 14,1 раза, до 5,5 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов снизилась на 4,6% — до 607,52 тыс. тонн. В частности, переработка растительного масла сократилась на 5% — до 578,82 тыс. тонн. Перевалка нефтепродуктов увеличилась на 5,6% — до 28,7 тыс. тонн.

Переработка сыпучих грузов увеличилась на 0,6% — до 7,398 млн тонн. В частности, перевалка зерна выросла на 11,3% — до 6,247 млн тонн. Переработка руды сократилась — на 39,1%, до 399,37 тыс. тонн, угля — на 14,4%, до 149,41 тыс. тонн. Перевалка кокса составила 63,35 тыс. тонн, химических грузов и минеральных удобрений — 12,23 тыс. тонн. Переработка других сыпучих грузов снизилась на 31,3% — до 526,08 тыс. тонн.

Перевалка тарно-штучных грузов сократилась на 11% — до 2,286 млн тонн. В частности, переработка черных металлов снизилась на 51% — до 390,16 тыс. тонн, в том числе перевалка металлопроката сократилась в 2,8 раза — до 171,02 тыс. тонн, переработка чугуна составила 64,01 тыс. тонн, перевалка других грузов черных металлов снизилась на 49,9% — до 155,13 тыс. тонн. Переработка цемента в таре составила 76,07 тыс. тонн. Перевалка лесных грузов увеличилась на 16,4% — до 74,32 тыс. тонн, автотехники и сельхозтехники — на 41,9%, до 29,23 тыс. тонн. Переработка химических грузов и минеральных удобрений сократилась в 10 раз — до 4,64 тыс. тонн. Перевалка продовольственных грузов выросла на 22,3% — до 44,72 тыс. тонн, в том числе скоропортящихся продовольственных грузов — на 12%, до 24,66 тыс. тонн.

Помимо этого, переработка контейнеров в весовом выражении увеличилась на 9,5% — до 763,93 тыс. тонн. Контейнерооборот вырос на 32,3% — до 67 385 TEU. Обработка большегрузных автомобилей увеличилась на 4,2% — до 707,27 тыс. тонн. Количество перегруженных большегрузных автомобилей выросло на 4,2% — до 24 100. Перевалка других тарно-штучных грузов снизилась на 15,1% — до 196,59 тыс. тонн.

Морской порт «Черноморск» расположен на берегах Сухого лимана в 12 милях к юго-западу от Одессы. Годовая проектная мощность — более 30 млн тонн. Количество грузовых причалов — 25, длина грузового причального фронта — 5,459 километра. В порту работают портовые операторы ГП «МТП «Черноморск», ООО «Трансбалктерминал», ООО «Ильичевский зерновой терминал», ООО «Транс-сервис», ООО «Рисоил Терминал», ООО «Олир Резорсис» и др.

Морской порт «Черноморск» в 2019 году увеличил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 21,4% — до 26,153 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 16,3% (в 2018 году — 15,9%, в 2017 году — 12,9%).