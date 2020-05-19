США в ОБСЕ осудили возбуждение дела против крымского татарина Руслана Бекирова
|17:20 19.06.2020
|Крым
США осуждает задержание и возбуждение уголовного дела в оккупированном Крыму в отношении крымского татарина Руслана Бекирова, который отказался давать показания против политзаключенного Энвера Сейтосманова.
Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене сказал посол США Джеймс Гилмор, пишет Крым.Реалии.
«Вместо того, чтобы расследовать заслуживающие доверия утверждения Бекирова о том, что ФСБ угрожала ему для подписания документа, власти обвинили Бекирова в «ложных показаниях». Это не те шаги, которые соответствуют светлому российскому будущему, вместо этого Россия возвращается к старым методам прошлого, которые вызывают серьезную обеспокоенность у ваших коллег, друзей, присутствующих здесь, в ОБСЕ», – сказал Джеймс Гилмор.
Он в очередной раз отметил, что США требуют от России вернуть Крым под контроль Украины и освободить всех политических заключенных.
11 июня ФСБ России задержала жителя Балаклавского района Руслана Бекирова. В отношении него было возбужденно уголовное дело по части первой статьи 307 УК России (дача заведомо ложных показаний). Позже его отпустили под подписку о невыезде.
Как сообщил сам Бекиров, дело возбуждено из-за разницы в письменных и устных показаниях, которые он давал на этапе досудебного следствия и в суде в качестве свидетеля по уголовному делу Энвера Сейтосманова, осужденного в декабре 2019 года на 17 лет колонии строгого режима. От дачи показаний сегодня Руслан Бекиров отказался, сославшись на ст. 51 Конституции России.
В августе 2019 года в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону в судебном процессе по делу Сейтосманова, обвиняемого в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», Бекиров опроверг свои письменные показания и заявил, что давал показания под угрозами со стороны следователей ФСБ.
В октябре 2019 года Военно-следственный комитет России в Крыму проводил доследственную проверку в отношении сотрудников ФСБ России, которые допрашивали Бекирова.
Российский правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным Энвера Сейтосманова.
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