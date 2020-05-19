США осуждает задержание и возбуждение уголовного дела в оккупированном Крыму в отношении крымского татарина Руслана Бекирова, который отказался давать показания против политзаключенного Энвера Сейтосманова.

Об этом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене сказал посол США Джеймс Гилмор, пишет Крым.Реалии.

«Вместо того, чтобы расследовать заслуживающие доверия утверждения Бекирова о том, что ФСБ угрожала ему для подписания документа, власти обвинили Бекирова в «ложных показаниях». Это не те шаги, которые соответствуют светлому российскому будущему, вместо этого Россия возвращается к старым методам прошлого, которые вызывают серьезную обеспокоенность у ваших коллег, друзей, присутствующих здесь, в ОБСЕ», – сказал Джеймс Гилмор.

Он в очередной раз отметил, что США требуют от России вернуть Крым под контроль Украины и освободить всех политических заключенных.

11 июня ФСБ России задержала жителя Балаклавского района Руслана Бекирова. В отношении него было возбужденно уголовное дело по части первой статьи 307 УК России (дача заведомо ложных показаний). Позже его отпустили под подписку о невыезде.

Как сообщил сам Бекиров, дело возбуждено из-за разницы в письменных и устных показаниях, которые он давал на этапе досудебного следствия и в суде в качестве свидетеля по уголовному делу Энвера Сейтосманова, осужденного в декабре 2019 года на 17 лет колонии строгого режима. От дачи показаний сегодня Руслан Бекиров отказался, сославшись на ст. 51 Конституции России.

В августе 2019 года в Северо-Кавказском окружном военном суде Ростова-на-Дону в судебном процессе по делу Сейтосманова, обвиняемого в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», Бекиров опроверг свои письменные показания и заявил, что давал показания под угрозами со стороны следователей ФСБ.

В октябре 2019 года Военно-следственный комитет России в Крыму проводил доследственную проверку в отношении сотрудников ФСБ России, которые допрашивали Бекирова.

Российский правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным Энвера Сейтосманова.