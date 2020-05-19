За истекшие сутки в Крыму COVID-19 выявили у 15 человек

17:00 19.06.2020   Крым

Новая коронавирусная инфекция в оккупированном Крыму за сутки выявлена у 15 человек. 

Соответствующая информация опубликована на странице т.н. "главы Крыма" Сергея Аксёнова в соцсети «ВКонтакте», пишет Крыминформ.

«За 18 июня на территории Республики Крым 15 лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. 12 выявлены активно в ходе проведения противоэпидемических мероприятий по ранее зарегистрированным случаям, 3 – при обращении за медицинской помощью. Из общего количества зарегистрированных случаев 8 выявлены в очаге ГБУЗ РК «Евпаторийская городская больница», – написал Аксенов.

При этом за сутки с выздоровлением выписали троих граждан.

На ежедневном брифинге о ситуации с распространением коронавируса в оккупированном Крыму заместитель руководителя оккупационного управления Роспотребнадзора Дмитрий Крутиков сообщил, что за сутки было проведено 2198 исследований в лабораториях на наличие коронавируса.

«У нас 15 случаев положительных на COVID-19, – сообщил он. – 9 случаев – это очаг в Евпаторийской городской больнице. Из них 7 пациентов и 2 сотрудника. В Ялте 2 случая – это контактный по ранее зарегистрированному очагу и второй гражданин, который обратился за медицинской помощью с признаками инфекционной патологии. Феодосия – один случай, больной также обратился за медицинской помощью с признаками инфекционной патологии. Симферополь – житель находился в начале июня в Ленинградской области, в 10-х числах прибыл в Республику Крым и 16 июня обратился в «скорую помощь» с жалобами и был госпитализирован с внегоспитальной пневмонией, обследован по протоколу. И один случай в Красногвардейском районе, где больной также обратился за медицинской помощью», – рассказал он.

Всего на текущий период в Крыму зарегистрировано 590 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 91 случай завезен из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 440 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтверждёнными результатами, 23 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.



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