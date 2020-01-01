На заводі "Нібулон" освоюють технології виробництва корабельних корпусів з морського алюмінію / Фото

12:15 19.06.2020   Украина

На приватному суднобудівному заводі "Нібулон" опановують технології зварювання з морського алюмінію.

Зокрема, на одній зі світлин, що розміщена на сайті підприємства, можна помітити тентове накриття палубного обладнання, яке призначене для нових буксирів проекту Т410 та виготовлене з алюмінієвого прокату, пише defence-ua.

Це може говорити про те, що українська верф вже зараз має кваліфікованих працівників й необхідне обладнання для проведення подібних робіт.

Нагадаємо, саме суднобудівний завод "Нібулон" було обрано для будівництва п'яти нових патрульних човнів з морського алюмінію, для Морської охорони Державної прикордонної служби України.

Відповідну Угоду між Францією та Україною на виготовлення та постачання для потреб Держприкордонслужби 20 сучасних патрульних катерів розробки місцевої компанії OCEA було підписано у листопаді 2019 року.

За умовами контракту п'ять з 20 катерів мають бути побудовані на українському підприємстві, а інші 15 на верфі OCEA.

Варто відзначити, що корпуси подібних кораблів виготовляються з так званого морського або корабельного алюмінію. До 2014 року в Україні судна з алюмінієвого сплаву будували лише на феодосійському заводі "Море", однак після окупації Криму російськими військами ці унікальні технології були практично втрачені.

Таким чином, за допомогою контракту з Францією керівництво країни розраховувало не тільки оснастити українських прикордонників новими та сучасними бойовими одиницями, а й взагалі відродити виробництво катерів з алюмінієвим корпусом та надалі будувати подібні кораблі вже самостійно.

Тентове накриття палубного обладнання для буксирів проекту Т410 на суднобудівному заводі "Нібулон", фото з сайту defence-ua.



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