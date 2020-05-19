Незаконно засуджений у «справі диверсантів» севастополець Бессарабов сподівається на обмін – адвокат

16:45 19.06.2020   Крым

Севастополець Олексій Бессарабов, який був незаконно засуджений в окупованому Криму у «справі українських диверсантів» і тепер відбуває покарання в колонії №1 Ставропольського краю РФ, сподівається на обмін, щоб повернутися в Україну.

Про це Кримській правозахисній групі (КПГ) повідомив адвокат політв’язня Сергій Легостов, який 17 червня відвідав свого підзахисного в колонії в с. Кочубеївське.

За його інформацією, севастополець відчуває себе задовільно, пише Центр журналістських розслідувань.

«У жовтні буде 4 роки, як Бессарабов знаходиться за гратами. Здоров’я його за ці роки, звичайно, погіршилось», – розповів Легостов.

Він додав, що Олексій не скаржився на умови утримання і ставлення до нього в колонії. Листи від рідних, друзів і просто небайдужих людей Бессарабов отримує.

За словами Легостова, севастополець сподівається на швидкий обмін, він передавав величезну подяку всім, хто бореться за звільнення політв’язнів.

Український консул Тарас Малишевський, який також приїхав 17 липня в колонію, не зміг потрапити до Олексія Бессарабова, але йому вдалося зустрітися з адміністрацією колонії і поговорити про кримчан, які там утримуюються.

КПГ неодноразово заявляла про те, що так звана «справа українських диверсантів» є політично вмотивованим кримінальним переслідуванням. У цій справі використовувалися неприпустимі докази, а затримані в Криму українці у справі «українських диверсантів» позбавлені волі за політичними мотивами з порушенням фундаментальних прав і свобод і є політичними в’язнями.

9 листопада 2016 року ФСБ РФ затримала в окупованому Севастополі українських громадян, яких російська спецслужба називає «членами диверсійно-терористичної групи Головного управління розвідки Міноборони України». Затримані Дмитро Штибліков, Олексій Бессарабов і Володимир Дудка нібито готували диверсійні акти в Криму.

Дмитро Штибліков в 2004 році був звільнений в запас з лав ЗС України і до 2014 року працював в Севастополі аналітиком в неурядовій організації Центр сприяння вивченню геополітичних проблем і євроатлантичного співробітництва Чорноморського регіону «Номос», що припинив діяльність після окупації Криму. Олексій Бессарабов також працював в центрі «Номос» експертом. Володимир Дудка – капітан 2-го рангу запасу, колишній командир корабля управління «Сімферополь» ВМС України. 18 травня 2017 року Штибліков уклав досудову угоду зі слідством і визнав свою провину. Жодного з незалежних адвокатів до нього не допустили. 16 листопада 2017 року «Севастопольський міський суд» засудив Штиблікова до 5 років позбавлення в колонії строго режиму і штрафу в розмірі 200 тисяч рублів.

4 квітня 2019 року «Севастопольський міський суд» засудив Бессарабова і Дудку за обвинуваченням в нібито підготовці «диверсій» на території півострова і незаконному зберіганні вибухових речовин до 14 років позбавлення волі кожного та призначив їм штрафи: Дудці в розмірі 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, Бессарабову – 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  15 жовтня Верховний суд РФ залишив без змін незаконний вирок «Севастопольського міського суду».

Олексій Бессарабов і Володимир Дудка Фото: Facebook Илья Дудка



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